На виборах до парламенту 2019 року новою надією для виборця стала партія "Голос". Її лідер Святослав Вакарчук говорив начебто правильні речі і збирав у команду, здавалося, правильних людей.

Утім, а чому ж тоді не спрацював "феномен Вакарчука"? На це питання у своєму блозі "Підгорає" відповіла журналістка Катерина Соляр.

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За її словами, причина у тому, що Вакарчук "вів аж надто інтелігентну й не таку кардинальну кампанію". Вона вважає, що це абсолютно не відповідало запитам суспільства.

Він мало критикував колишню політичну еліту й замість "знести все", пропонував збудувати нову країну не на згарищі, а використовуючи уламки й реформ старої,

– сказала журналістка.

Тим більше, як наголосила Соляр, Вакарчуку постійно пригадували колишній досвід. Вона додала, що хоч сам Святослав стверджував, що основне для нього було завести під своїм ім'ям партію до парламенту, а не працювати там на постійній основі.

"Та лише Славком, проблеми Голосу не завершуються, а скоріше розпочиналися", – підкреслила Соляр.

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У чому проблема "Голосу"

Як вважає блогерка, замість того, партія могла "тіньовий" Кабмін, за європейським аналогом створити, і опонувати чинним парламентарям, працювати з регіональними осередками чи залучати до фінансування партії простих людей.

"Втім, "Голос" опинився перед іншим вибором – або залишатися в опозиції й голосувати проти рішень влади, або йти на компроміс і виключити з партії всіх неугодних", – підсумувала Соляр.

Довідка. У червні 2020 року Вакарчук оголосив, що вдруге складає мандат народного обранця. Він пояснив, що виконав свою місію, тобто привів професійних людей у Раду.

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