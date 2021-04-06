На выборах в парламент 2019 новой надеждой для избирателя стала партия "Голос". Ее лидер Святослав Вакарчук говорил вроде бы правильные вещи и собирал в команду, казалось, правильных людей.

Впрочем, а почему же тогда не сработал "феномен Вакарчука"? На этот вопрос в своем блоге "Подгорает" ответила журналистка Екатерина Соляр.

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По ее словам, причина в том, что Вакарчук "вел уж слишком интеллигентную и не такую крутую кампанию". Она считает, что это совершенно не соответствовало запросам общества.

Он мало критиковал прежнюю политическую элиту и вместо "снести все", предлагал построить новую страну не на пепелище, а используя обломки и реформы старой,

– сказала журналистка.

Тем более, как подчеркнула Соляр, Вакарчуку постоянно припоминали прежний опыт. Она добавила, что хоть сам Святослав утверждал, что главным для него было завести под своим именем партию в парламент, а не работать там на постоянной основе.

"Но только Славой проблемы голоса не заканчиваются, а скорее начинались", – подчеркнула Соляр.

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В чем проблема "Голоса"

Как считает блогер, вместо того, партия могла "теневой" Кабмин по европейскому аналогу создать и оппонировать действующим парламентариям, работать с региональными отделениями или привлекать к финансированию партии простых людей.

"Впрочем, "Голос" оказался перед другим выбором – либо оставаться в оппозиции и голосовать против решений власти, либо идти на компромисс и исключить из партии всех неугодных", – подытожила Соляр.

Справка. В июне 2020 года Вакарчук объявил, что второй раз складывает мандат народного избранника. Он пояснил, что выполнил свою миссию, то есть привел профессиональных людей в Раду.

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