Рудик заявила, что Вакарчук не участвует в партийной жизни "Голоса"
Вдохновитель и идейный лидер "Голоса" Святослав Вакарчук не участвует в партийной жизни политической силы. В то же время он остается ее членом.
Источник:"РБК-Украина"
При этом, в "Голосе" относятся к Вакарчуку с большой любовью и уважением. В этом заверила нынешняя руководительница партии Кира Рудик.
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Ранее она рассказала, что Вакарчук появляется в офисе "Голоса" довольно редко. А его задачи, как и у каждого члена, заключаются, в частности, в отстаивании репутации политсилы.
Рудик о том, почему она возглавила "Голос"
Кроме этого, политик также высказала свое мнение и относительно того, почему Святослав Вакарчук предложил именно ее на должность лидера партии весной 2020 года.
Думаю, он четко понимал, что у меня есть аналогичный кейс по построению крупных систем и структур в дополнение к успешному менеджерскому опыту,
– считает Рудик.
Депутат отметила, что до политики работала в бизнесе, где ей удалось построить с нуля успешный IT-стартап с тысячей работников.
"Позже я продала его компании Amazon за миллиард долларов. Следовательно, с партийным строительством не будет проблем, логика примерно такая", – пояснила она.
Скандал в "Голосе": Что известно
- 10 нардепов "Голоса" хотят переизбрать руководство политсилы, об этом они заявили на своих страницах в фейсбуке.
- Среди них – Александра Устинова, Ольга Стефанишина, Роман Лозинский, Соломия Бобровская и Ярослав Юрчишин.
- Политики считают, что в последние месяцы верхушка фракции использует власть как инструмент для удовлетворения собственных интересов и самопиара.
- Также они отметили, что возмущены отказом руководства подписывать постановление об увольнении генпрокурора Ирины Венедиктовой.
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