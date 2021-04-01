Вдохновитель и идейный лидер "Голоса" Святослав Вакарчук не участвует в партийной жизни политической силы. В то же время он остается ее членом.

При этом, в "Голосе" относятся к Вакарчуку с большой любовью и уважением. В этом заверила нынешняя руководительница партии Кира Рудик.

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Ранее она рассказала, что Вакарчук появляется в офисе "Голоса" довольно редко. А его задачи, как и у каждого члена, заключаются, в частности, в отстаивании репутации политсилы.

Справка. В июне 2020 года политик объявил, что во второй раз слагает мандат народного избранника. Он пояснил, что выполнил свою миссию, то есть привел профессиональных людей в Раду.

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Кроме этого, политик также высказала свое мнение и относительно того, почему Святослав Вакарчук предложил именно ее на должность лидера партии весной 2020 года.

Думаю, он четко понимал, что у меня есть аналогичный кейс по построению крупных систем и структур в дополнение к успешному менеджерскому опыту,

– считает Рудик.

Депутат отметила, что до политики работала в бизнесе, где ей удалось построить с нуля успешный IT-стартап с тысячей работников.

"Позже я продала его компании Amazon за миллиард долларов. Следовательно, с партийным строительством не будет проблем, логика примерно такая", – пояснила она.

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