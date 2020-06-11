Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что складывает свой мандат народного депутата Украины. В дальнейшем партия в Верховной Раде будет без своего идеологического лидера.

О своем решении сам Святослав Вакарчук объявил во время своего брифинга 11 июня, сообщает 24 канал.

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Во время общения с журналистами Вакарчук вспомнил, как год назад решил идти в политику. Тогда он хотел привести профессиональных людей в Верховную Раду.

Он также заявил, что в Украине есть очень много партий "вождистского типа". Впрочем, по его словам, партия "Голос" – совсем не такая.

Я считаю свою миссию частично выполненной. Мы привели в парламент прекрасную партию. В моих планах большой образовательный проект, о котором я объявлю позже. Сейчас я зарегистрировал заявление о сложении мандата депутата,

– заявил Святослав Вакарчук.

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Одновременно он подчеркнул, что это вовсе не означает, что он уходит из большой политики, или же партия "Голос" прекращает свою деятельность в Верховной Раде.

Он также обратился к своим хейтерам, которые "поливают его грязью". "Я это воспринимаю нормально, но не трогайте мою партию. Давайте так: я иду, вы со своим дерьмом идете за мной, а партия идет вперед", – заявил политик.

В самом конце своего общения с журналистами он обратился ко всем украинцам. Он пообещал, что где бы он не был, будет делать все для того, чтобы страна становилась лучше.

Политиков нужно воспринимать не по их словам или шуму из телеканалов. Политиков нужно оценивать по их делам. Я смотрю на этих парней и девушек (фракцию "Голоса" – 24 канал) и знаю, что за их плечами реально сделанные дела,

– сказал Вакарчук.



Святослав Вакарчук на встрече с журналистами / фото Елизаветы Герасимюк (24 канал)

Теперь для того, чтобы Святослав Вакарчук окончательно сложил свои полномочия народного депутата, это решение должна поддержать Верховная Рада на протяжении 10 дней. Для этого нужно большинство голосов депутатов – 226 или больше.

Журналистам "Украинской правды" удалось коротко пообщаться с Вакарчуком. Он заверил, что несмотря на такое его решение накануне местных выборов в партии "Все буде добре".

Кроме того, он заверил, что это решение не связано с событиями вокруг возможной отставки главы МВД Арсена Авакова. Мол, он поддерживает решение "Голоса".