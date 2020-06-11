Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що складає свій мандат народного депутата України. Надалі партія у Верховній Раді буде без свого ідеологічного лідера.

Про своє рішення сам Святослав Вакарчук оголосив під час свого брифінгу 11 червня, повідомляє 24 канал.

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Під час спілкування з журналістами Вакарчук пригадав, як рік тому вирішив іти в політику. Тоді він хотів привести професійних людей у Верховну Раду.

Він також заявив, що в Україні є дуже багато партій "вождистського типу". Втім, за його словами, партія "Голос" – зовсім не така.

Я вважаю свою місію частково виконаною. Ми привели у парламент прекрасну партію. У моїх планах великий освітній проєкт, про який я оголошу пізніше. Нині я зареєстрував заяву про складання мандату депутата,

– заявив Святослав Вакарчук.

Вакарчук заявив, що йде з політики: дивіться відео

Водночас він наголосив, що це зовсім не означає, що він іде з великої політики, або ж що партія "Голос" припиняє свою діяльність у Верховній Раді.

Він також звернувся до своїх хейтерів, які "поливають його брудом". "Я це сприймаю нормально, але не чіпайте мою партію. Давайте так: я йду, ви зі своїм лайном йдете за мною, а партія йде вперед", – заявив політик.

У самому кінці свого спілкування з журналістами він звернувся до всіх українців. Він пообіцяв, що де б він не був, робитиме усе для того, аби країна ставала кращою.

Політиків потрібно сприймати не за їхніми словами чи шуму з телеканалів. Політиків потрібно оцінювати за їхніми справами. Я дивлюся на цих хлопців і дівчат (фракцію "Голосу" – 24 канал) і знаю, що за їхніми плечима реально зроблені справи,

– сказав Вакарчук.



Святослав Вакарчук на зустрічі з журналістами / фото Єлизавети Герасимюк (24 канал)