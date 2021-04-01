Натхненник та ідейний лідер "Голосу" Святослав Вакарчук не бере участь у партійному житті політичної сили. Водночас він залишається її членом.

При цьому, у "Голосі" ставляться до Вакарчука з великою любов'ю і повагою. У цьому запевнила теперішня очільниця партії Кіра Рудик.

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Раніше вона розповіла, що Вакарчук з'являється в офісі "Голосу" досить рідко. А його завдання, як і у кожного члена, полягають, зокрема, у відстоюванні репутації політсили.

Довідка. У червні 2020 року політик оголосив, що вдруге складає мандат народного обранця. Він пояснив, що виконав свою місію, тобто привів професійних людей у Раду.

Рудик про те, чому вона очолила "Голос"

Крім цього, політикиня також висловила свою думку й щодо того, чому Святослав Вакарчук запропонував саме її на посаду лідера партії навесні 2020 року.

Думаю, він чітко розумів, що у мене є аналогічний кейс з побудови великих систем і структур на додаток до успішного менеджерського досвіду,

– вважає Рудик.

Депутатка зауважила, що до політики працювала у бізнесі, де їй вдалося побудувати з нуля успішний IT-стартап розумних дзвінків з тисячею працівників.

"Пізніше я продала його компанії Amazon за мільярд доларів. Отже, з партійним будівництвом не буде проблем, логіка приблизно така", – пояснила вона.

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