Рудик заявила, що Вакарчук не бере участь у партійному житті "Голосу"
Натхненник та ідейний лідер "Голосу" Святослав Вакарчук не бере участь у партійному житті політичної сили. Водночас він залишається її членом.
Джерело:"РБК-Україна"
При цьому, у "Голосі" ставляться до Вакарчука з великою любов'ю і повагою. У цьому запевнила теперішня очільниця партії Кіра Рудик.
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Раніше вона розповіла, що Вакарчук з'являється в офісі "Голосу" досить рідко. А його завдання, як і у кожного члена, полягають, зокрема, у відстоюванні репутації політсили.
Рудик про те, чому вона очолила "Голос"
Крім цього, політикиня також висловила свою думку й щодо того, чому Святослав Вакарчук запропонував саме її на посаду лідера партії навесні 2020 року.
Думаю, він чітко розумів, що у мене є аналогічний кейс з побудови великих систем і структур на додаток до успішного менеджерського досвіду,
– вважає Рудик.
Депутатка зауважила, що до політики працювала у бізнесі, де їй вдалося побудувати з нуля успішний IT-стартап розумних дзвінків з тисячею працівників.
"Пізніше я продала його компанії Amazon за мільярд доларів. Отже, з партійним будівництвом не буде проблем, логіка приблизно така", – пояснила вона.
Скандал у "Голосі": що відомо
- 10 нардепів "Голосу" хочуть переобрати керівництво політсили, про це вони заявили на своїх сторінках у фейсбуці.
- Серед них – Олександра Устінова, Ольга Стефанишина, Роман Лозинський, Соломія Бобровська та Ярослав Юрчишин.
- Політики вважають, що останніми місяцями верхівка фракції використовує владу як інструмент для задоволення власних інтересів та самопіару.
- Також вони зазначили, що обурені відмовою керівництва підписувати постанову про звільнення генпрокурорки Ірини Венедіктової.
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