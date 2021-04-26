Згідно з останніми рейтингами, партія "Голос" набирає лише близько 2% голосів опитаних. Сергій Притула назвав причини такого низького показника.

Чому в "Голосу" низькі рейтинги

На низьку підтримку голосу серед українців впливають об'єктивні та суб'єктивні причини. Про це Притула розповів у інтерв'ю.

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Перша – це те, що в Україні запит на партії нелідерського характеру не відповідає очікуванням партії нелідерського характеру. Тобто люди все-таки хочуть чіткої відповідальності й асоціації партії з конкретною особою,

– заявив Притула.

Він пояснив, що партія колективного лідерства не викликає у людей "якогось трепету"

Проблема комунікації

В "Голосу" існують певні проблеми у комунікації з суспільством. За словами Притули, населення не бачить ті хороші речі, які партія робить у парламенті.

"Суспільство живе з такою фразою, що "Голос" не чути. Її люб'язно скерували люди, які є нашими політичними опонентами", – підкреслив політик.

Попри те, що Притула ходить на ефіри політичних ток-шоу, туди його запрошують, як волонтера, а не члена "Голосу".

Партія заплутала своїх виборців

За словами Притули, люди відчули себе скривдженими, коли лідер партії Святослав Вакарчук склав свій депутатський мандат.

Потім була частина тих людей, які залишалися у стані "анабіозу" між прихильністю до "ЄС" і "Голосу". Коли Кіра Рудик заявила, що Порошенко більший ворог для "Голосу", люди сприйняли, що "Голос" люб'язний із Зеленським, і це була зрада вселенська,

– пояснив Притула.

Він додав, що коли в липні 2020 року оголосили, що "Голос" пішов у опозицію, цього ніхто не помітив.

"Коли ми були "надпозиція", потім опозиція, а потім голова партії говорить про можливість коаліції зі "слугами", то наш виборець сидить, дивиться на це все і вважає, що ми займаємось трошки не серйозними справами", – зауважив політик.

Через це він наполягає на зміні керівництва: "Ми відчуваємо, що нас ведуть не туди".