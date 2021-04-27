Сергей Притула заявил, что видит себя руководителем партии "Голос". На самом деле это абсолютно реально, ведь его амбиции значительно здоровее, чем действующего лидера политсилы Киры Рудик.

Такое мнение высказал нардеп от партии "Голос" Ярослав Юрчишин. Он добавил, что критиковать шоумена Притулу за то, что он приобретает популярность своей волонтерской работой – как минимум неэтично со стороны Киры Рудик.

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"Рудик в политику попала благодаря другому шоумену – Святославу Вакарчуку. Я думаю, можно было бы более толерантно высказываться относительно своих коллег по партии", – отметил Юрчишин.

Он заверил, что возможность Притулы возглавить партию зависит от желания членов политсилы.

Я думаю, это совершенно реально. Личный рейтинг Рудик в Украине – это примерно 0,5%. В то же время доверие к Сергею Притуле измеряется двузначными цифрами,

– сказал нардеп.

"Вопрос в том, чьи амбиции приносят больше вреда партии. Мне кажется, что действующего руководства, которое не смогло наладить нормальный процесс сотрудничества с небольшой фракцией. Эти амбиции более опасны, чем желание Притулы помочь партии и хотя бы вернуть на те позиции, на которых она была на парламентских выборах", – подытожил Юрчишин.

Притула может возглавить "Голос": что известно

Сергей Притула был кандидатом от "Голоса" на выборах мэра Киева. В апреле он заявил, что хочет стать новым руководителем политсилы и заменить Киру Рудик.

Он призвал созвать внеочередной партийный съезд. Хочет, чтобы там решали все проблемные вопросы, в том числе и с руководством.

Кира Рудик отреагировала на амбиции Притулы достаточно жестко. Она отметила, что "управлять политсилой – это не выступать в клубах".

Юрчишин высказался касаемо амбиций Притулы: смотрите видео