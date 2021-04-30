Деякі члени партії "Голос" незадоволені роботою керівниці Кіри Рудик. Вимагають, аби голову партії переобрали, адже Рудик дозволяє собі робити те, про що б ніколи й не подумав Святослав Вакарчук.

Таку думку висловила членкиня "Голосу" Олександра Устінова в інтерв'ю у програмі "Перехресний допит". Вона додала, що має на увазі виключення з партії людей, які виступають проти Кіри Рудик.

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"Коли Святослав Вакарчук попросив проголосувати за Кіру на посаду керівника партії, основним аргументом було те, що нам потрібен менеджер – людина, яка управлятиме процесами. Однак ми бачимо, що людина, яка мала управляти процесами, вирішила, що вона є власником цієї партії", – пояснила Устінова.

За її словами, партією володіють усі люди, які до неї входять, а не одна людина.

Я вам скажу, що ті речі, які собі зараз дозволяє Рудик – мені важко собі уявити, щоб Святослав Вакарчук колись навіть подумав це зробити,

– заявила нардепка.

Людей, які проти Рудик, звільняють, – Устінова

Вона розповіла, що нещодавно без жодного пояснення вилучили з робочих чатів представників усіх районних осередків Києва. Це відбулось впродовж години.

Вони виступили проти Кіри Рудик і написали, що вони вимагають з’їзду (для переобрання голови – 24 канал),

– пояснила Устінова.

Як повідомила нардепка, нещодавно так само звільнили голову Дніпропетровського обласного осередку.

"Він теж виступив з жорсткою критикою і говорив про те, що місця в комісіях були злиті під Філатова. Також були погрози депутатам з обласного осередку про те, що до них буде застосований імперативний мандат. Це якраз ті депутати, які почали виступати і вимагали переобрання", – зауважила Устінова.

Рудик назвала причину конфліктів

Про конфлікт та розкол у партії заговорили ще наприкінці березня. Тоді Сергій Притула заперечив факт, а Кіра Рудик сказала, що причина недорозуміння – "проблема росту".

Тоді вона сказала, що не боїться звільнення. "На минулому з'їзді у січні ми вже виносили питання довіри голові партії, з ініціативи тих самих депутатів. Були делегати з 21 осередку і я отримала майже 90% підтримки", – сказала вона.