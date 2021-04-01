Глава партії "Голос" Кіра Рудик, заявила, що конфлікт у політичній силі стався через проблему росту. Адже спочатку у партії було тільки 20 депутатів, а тепер – 370. Однак стратегічних розбіжностей у депутатів немає.

Конфлікт у парламентській фракції партії "Голос" набирає обертів. Кіра Рудик пояснює це питанням росту політсили.

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Рудик пояснила конфлікт у партії

За її словами, цей епізод партійного життя – "невеличкий фрагмент діяльності партії "Голос".

Те, що зараз відбувається – це проблема росту. Коли я була головою компанії, я це вже бачила, тому я достатньо спокійно до цього ставлюся,

– зазначила вона.

Глава партії не бачить нічого дивного у тому, що за росту компанії всередині відбуваються певні потрясіння. А "Голос" відчутно розширився останнім часом.

"До місцевих виборів нас було 20 народних депутатів, після місцевих виборів – плюс 350 депутатів місцевих рад", – пояснила Рудик. На її думку, саме це спричинило незадоволення окремих людей.

Нардепка додала, що серед депутатів є позапартійні, є різні люди з різними поглядами. "Партія складається з великої кількості регіональних осередків, великої кількості людей, які працюють на її розвиток і на результат", – наголосила Рудик.

Про важливість розбіжностей

Водночас голова "Голосу" запевняє, що у політсилі немає ціннісних розбіжностей.

Мої колеги все одно будуть голосувати на 95% так, як голосує партія, бо усі ми маємо спільні цінності,

– заявила нардепка.

Та додала, що голосування – це насамперед "про підтримку чи не підтримку певних законопроєктів".

Про можливу зміну керівництва партії

Що ініціатив про заміну керівництва партії, то Рудик вони не лякають.

Я цього не боюсь. На минулому з'їзді у січні ми вже виносили питання довіри голові партії, з ініціативи тих самих депутатів. Були делегати з 21 осередку і я отримала майже 90% підтримки,

– розповіла глава політсили.

Рудик сумнівається, що після "успішно проведених місцевих виборів, ефективної роботи у парламенті, нової стратегії, плану розвитку осередків" втратила цю підтримку.

Скандал у "Голосі": коротко