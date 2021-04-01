Те, що відбувається – проблема росту, – Рудик про внутрішній конфлікт у "Голосі"
Глава партії "Голос" Кіра Рудик, заявила, що конфлікт у політичній силі стався через проблему росту. Адже спочатку у партії було тільки 20 депутатів, а тепер – 370. Однак стратегічних розбіжностей у депутатів немає.
Джерело:"РБК-Україна"
Конфлікт у парламентській фракції партії "Голос" набирає обертів. Кіра Рудик пояснює це питанням росту політсили.
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Рудик пояснила конфлікт у партії
За її словами, цей епізод партійного життя – "невеличкий фрагмент діяльності партії "Голос".
Те, що зараз відбувається – це проблема росту. Коли я була головою компанії, я це вже бачила, тому я достатньо спокійно до цього ставлюся,
– зазначила вона.
Глава партії не бачить нічого дивного у тому, що за росту компанії всередині відбуваються певні потрясіння. А "Голос" відчутно розширився останнім часом.
"До місцевих виборів нас було 20 народних депутатів, після місцевих виборів – плюс 350 депутатів місцевих рад", – пояснила Рудик. На її думку, саме це спричинило незадоволення окремих людей.
Нардепка додала, що серед депутатів є позапартійні, є різні люди з різними поглядами. "Партія складається з великої кількості регіональних осередків, великої кількості людей, які працюють на її розвиток і на результат", – наголосила Рудик.
Про важливість розбіжностей
Водночас голова "Голосу" запевняє, що у політсилі немає ціннісних розбіжностей.
Мої колеги все одно будуть голосувати на 95% так, як голосує партія, бо усі ми маємо спільні цінності,
– заявила нардепка.
Та додала, що голосування – це насамперед "про підтримку чи не підтримку певних законопроєктів".
Про можливу зміну керівництва партії
Що ініціатив про заміну керівництва партії, то Рудик вони не лякають.
Я цього не боюсь. На минулому з'їзді у січні ми вже виносили питання довіри голові партії, з ініціативи тих самих депутатів. Були делегати з 21 осередку і я отримала майже 90% підтримки,
– розповіла глава політсили.
Рудик сумнівається, що після "успішно проведених місцевих виборів, ефективної роботи у парламенті, нової стратегії, плану розвитку осередків" втратила цю підтримку.
Скандал у "Голосі": коротко
- У березні 2020 року в партії виник скандал. Причиною назвали голосування деяких депутатів за президентський законопроєкт щодо роботи ДБР і НАБУ.
- Тоді нардепи заявили, що їх хочуть виключили з "Голосу" через голосування. Але голова парламентської фракції Ярослав Железняк заперечив це.
- Пізніше 10 депутатів від партії підписали заяву щодо переобрання керівництва фракції, бо воно відійшло від "демократичних та антиолігархічних принципів".
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