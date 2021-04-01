Глава партии "Голос" Кира Рудик, заявила, что конфликт в политической силе произошел из-за проблемы роста. Ведь сначала в партии было только 20 депутатов, а теперь – 370. Однако стратегических разногласий у депутатов нет.

Конфликт в парламентской фракции партии "Голос" набирает обороты. Кира Рудик объясняет это вопросом роста политсилы.

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Рудик объяснила конфликт в партии

По ее словам, этот эпизод партийной жизни – "небольшой фрагмент деятельности партии "Голос".

То, что сейчас происходит – это проблема роста. Когда я была главой компании, я это уже видела, поэтому я достаточно спокойно к этому отношусь,

– отметила она.

Глава партии не видит ничего удивительного в том, что при росте компании внутри происходят определенные потрясения. А "Голос" ощутимо расширился в последнее время.

"До местных выборов нас было 20 народных депутатов, после местных выборов – плюс 350 депутатов местных советов", – пояснила Рудик. По ее мнению, именно это вызвало недовольство отдельных людей.

Нардеп добавила, что среди депутатов есть внепартийные, есть разные люди с разными взглядами. "Партия состоит из большого количества региональных ячеек, большого количества людей, которые работают на ее развитие и на результат", – подчеркнула Рудик.

О важности разногласий

В то же время глава "Голоса" уверяет, что в политсиле нет ценностных разногласий.

Мои коллеги все равно будут голосовать на 95% так, как голосует партия, потому что все мы имеем общие ценности,

– заявила нардеп.

И добавила, что голосование – это прежде всего "о поддержке или не поддержке определенных законопроектов".

О возможной смене руководства партии

Относительно инициатив о замене руководства партии, то Рудик они не пугают.

Я этого не боюсь. На прошлом съезде в январе мы уже выносили вопрос доверия председателю партии, по инициативе тех же депутатов. Были делегаты из 21 ячейки и я получила почти 90% поддержки,

– рассказала глава политсилы.

Рудик сомневается, что после "успешно проведенных местных выборов, эффективной работы в парламенте, новой стратегии, плана развития центров" потеряла эту поддержку.

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