Некоторые члены партии "Голос" недовольны работой руководительницы Киры Рудик. Требуют, чтобы председателя партии переизбрали, ведь Рудик позволяет себе делать то, о чем бы никогда не подумал Святослав Вакарчук.

Такое мнение высказала член "Голоса" Александра Устинова в интервью в программе "Перекрестный допрос". Она добавила, что подразумевает исключение из партии людей, которые выступают против Киры Рудик.

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"Когда Святослав Вакарчук попросил проголосовать за Киру на должность руководителя партии, основным аргументом было то, что нам нужен менеджер – человек, который будет управлять процессами. Однако мы видим, что человек, который должен был управлять процессами, решил, что он является собственником этой партии", – пояснила Устинова.

По ее словам, партией владеют все люди, которые в нее входят, а не один человек.

Я вам скажу, что те вещи, которые себе сейчас позволяет Рудик – мне трудно себе представить, чтобы Святослав Вакарчук когда-то даже подумал это сделать,

– заявила нардеп.

Людей, которые против Рудик, увольняют, – Устинова

Она рассказала, что недавно без всякого объяснения удалили из рабочих чатов представителей всех районных центров Киева. Это произошло в течение часа.

Они выступили против Киры Рудик и написали, что они требуют съезда (для переизбрания председателя – 24 канал),

– пояснила Устинова.

Как сообщила нардеп, недавно так же уволили председателя Днепропетровского областного центра.

"Он тоже выступил с жесткой критикой и говорил о том, что места в комиссиях были слиты под Филатова. Также были угрозы депутатам с областной организации о том, что к ним будет применен императивный мандат. Это как раз те депутаты, которые начали выступать и требовали переизбрания", – отметила Устинова.

Рудик назвала причину конфликтов

О конфликте и расколе в партии заговорили еще в конце марта. Тогда Сергей Притула опроверг факт, а Кира Рудик сказала, что причина недопонимания – "проблема роста".

Тогда она сказала, что не боится увольнения. "На прошлом съезде в январе мы уже выносили вопрос доверия председателю партии, по инициативе тех же депутатов. Были делегаты из 21 ячейки и я получила почти 90% поддержки", – сказала она.