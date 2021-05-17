Сергей Притула считает, что сейчас у партии "Голос" стратегии как таковой – нет. В то же время у него есть ощущение, что политическая сила "уходит в никуда".

Волонтер рассказал, что сейчас некоторых людей увольняют с должностей или распускают ячейки, говоря, что они не выполнили ключевые показатели эффективности (KPI).

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КРI должен выполняться, не выполняться. При этом лично я ни разу не услышал отчета руководства за последнее время, где бы они рассказали, как руководство выполнило свои KPI. У нас председатель партии с марта прошлого года за 14 месяцев в должности – а я вижу огромное количество проблем, которые накопились,

– сказал шоумен.

Проблемы партии "Голос"

Сергей Притула подчеркнул, что сейчас у партии "Голос" есть проблемы внутри фракции. В то же время, по его словам, у политсилы "замер рейтинг, если не упал до какого-то непонятного уровня".

Мне лично это болит: я первый раз в жизни подписался под какую-то политическую структуру, поставив свое имя, свою репутацию на то, чтобы эта партия как-то развивалась,

– добавил он.

Обратите внимание! С 11 марта 2020 года председателем партии "Голос" является Кира Рудик. Ранее политсилу возглавлял Святослав Вакарчук.

Стоит отметить, что Сергей Притула ранее настаивал на том, что руководство партии "Голос" нужно менять: "Мы чувствуем, что нас ведут не туда".

В то же время он не отрицал, что хотел бы возглавить политсилу. Об этом волонтер заявлял на съезде партии, когда такой вопрос обсуждали.

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