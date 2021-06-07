Он подчеркнул, что Притула якобы сам не знает, чего хочет. Всего лишь 31 мая была информация о том, что шоумен собирается возглавить партию.

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"По состоянию на прошлый понедельник (31 мая – 24 канал) я знал, что Сергей готовится стать главой партии – по меньшей мере принять участие в таких выборах. В конце недели уже появлялась информация, что он хочет выйти из партии. Что изменилось за это время – не знаю", – сказал Железняк.

По его словам, не было никаких голосований, которые могли бы повлиять на решение Притулы.

У нас было почти 100% совпадение голосований. Возможно, это персональные амбиции Сергея или идея о новом политическом проекте – я не знаю,

– подчеркнул глава фракции.

Я не знаю о каком голосовании говорит Сергей, – Железняк

Сергей Притула отметил, что некоторые члены фракции в Раде голосуют вопреки желаниям избирателей. Однако Железняк не соглашается.

"Если об усилении конституционных полномочий президента – да, такое было, но были и партийные расследования. Мы пришли к выводу, что не было политической коррупции. Сергей об этом прекрасно знал. Если мы говорим о каких-то других вещах – надо говорить фактами", – подытожил глава фракции.

Реакция "Голоса" на выход Притулы из партии: смотрите видео