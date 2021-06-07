Вона заявила, що голова фракції Ярослав Железняк та голова партії Кіра Рудик "захопили" політсилу. Вони нібито виштовхують з команди людей, які їм незручні.

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"На жаль, ми маємо констатувати, що в нас влада партії була захоплена одноосібно: спочатку Кірою Рудик, а потім Ярославом Железняком. Вони фактично витискають з партії будь-яких людей, які не згодні з їхньою позицією", – заявила Устінова.

За її словами, саме Сергій Притула дуже чітко озвучив, які саме позиції його не влаштовують. Зокрема, на думку нардепки, це "зашкварні одіозні голосування за "дерибан" землі в Києві". З ним не погоджується більшість партійців.

Я розумію його позицію (Притули – 24 канал). Це сумно, адже він був одним з перших облич партії, які заявили про новий формат політсили,

– зауважила Устінова.

"На жаль, я розумію, що через особисті амбіції керівництва фракції та партії зраджуються цінності, з якими "Голос" йшов на вибори", – додала вона.

До слова! Сам Ярослав Железняк вважає, що саме Притула пішов з партії через власні амбіції. Також припустив, що шоумен, ймовірно, створить нову політсилу.

Чому не переоберуть керівництво партії

Устінова пояснила, що за статутом партії скликати з'їзд та провести перевибори керівництва може лише сам керівник – Кіра Рудик.

Звичайно, вона не буде цього робити, адже вона захопила владу,

– заявила нардепка.

У "Голосі" відреагували на вихід Притули з партії: дивіться відео