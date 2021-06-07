Вона заявила, що голова фракції Ярослав Железняк та голова партії Кіра Рудик "захопили" політсилу. Вони нібито виштовхують з команди людей, які їм незручні.
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"На жаль, ми маємо констатувати, що в нас влада партії була захоплена одноосібно: спочатку Кірою Рудик, а потім Ярославом Железняком. Вони фактично витискають з партії будь-яких людей, які не згодні з їхньою позицією", – заявила Устінова.
За її словами, саме Сергій Притула дуже чітко озвучив, які саме позиції його не влаштовують. Зокрема, на думку нардепки, це "зашкварні одіозні голосування за "дерибан" землі в Києві". З ним не погоджується більшість партійців.
Я розумію його позицію (Притули – 24 канал). Це сумно, адже він був одним з перших облич партії, які заявили про новий формат політсили,
– зауважила Устінова.
"На жаль, я розумію, що через особисті амбіції керівництва фракції та партії зраджуються цінності, з якими "Голос" йшов на вибори", – додала вона.
Чому не переоберуть керівництво партії
Устінова пояснила, що за статутом партії скликати з'їзд та провести перевибори керівництва може лише сам керівник – Кіра Рудик.
Звичайно, вона не буде цього робити, адже вона захопила владу,
– заявила нардепка.
У "Голосі" відреагували на вихід Притули з партії: дивіться відео