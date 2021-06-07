На вихід Притули зі свою лав, політсила відреагувала швидко, аби "уникнути спекуляцій". У партії кажуть, що такі зімни не мають вплинути на розбудову політичної сили..
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Притула хотів отримати керівну посаду, – "Голос"
Особисті амбіції Сергія Притули і бажання отримати керівні посади будь-якою ціною взяли гору над спільною ціллю – побудувати велику ліберальну партію в України та спільно втілювати всі програмні обіцянки, задекларовані протягом двох виборчих кампаній, у тому числі і паном Сергієм,
– заявили у партії.
У "Голосі" наголосили, що попереду на партійців чекає багато роботи. Головна мета – системні реформи в економіці, масова вакцинація, реформа армії та судів, створення нової коаліції проти Росії.
Притула йде з політсили, проте – не з політики
Раніше Сергій Притула зазначив, що йде лише з політичної сили, а не з політики. Причина його виходу з партії – дії нового керівництва, яке дуже віддалилось від першопочаткових засад.
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