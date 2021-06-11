Про це Сергій Притула сказав в ефірі програми "6/9". Він додав, що наступна парламентська кампанія його максимально цікавить.

До теми Притула оголосив про свій вихід з "Голосу"

"Я впринципі не відкидаю (створення партії – 24 канал). Це вже буде трохи інша історія ніж та, що була з "Голосом". Тут я збираюсь очолювати процес", – запевнив Притула.

Він додав, що у реалізації цих планів йому допомагають колеги та команди з регіонів. Зокрема, деякі представники "Голосу".

У якому форматі і якому творенні все буде – дайте, будь ласка, трохи часу. Ми дійдемо до спільного знаменника і про все повідомимо,

– підсумував Притула.

Притула прокоментував вихід з "Голосу" та анонсував нову політсилу: відео

Притула залишає "Голос": коротко