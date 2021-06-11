Про це Сергій Притула сказав в ефірі програми "6/9". Він додав, що наступна парламентська кампанія його максимально цікавить.
До теми Притула оголосив про свій вихід з "Голосу"
"Я впринципі не відкидаю (створення партії – 24 канал). Це вже буде трохи інша історія ніж та, що була з "Голосом". Тут я збираюсь очолювати процес", – запевнив Притула.
Він додав, що у реалізації цих планів йому допомагають колеги та команди з регіонів. Зокрема, деякі представники "Голосу".
У якому форматі і якому творенні все буде – дайте, будь ласка, трохи часу. Ми дійдемо до спільного знаменника і про все повідомимо,
– підсумував Притула.
Притула прокоментував вихід з "Голосу" та анонсував нову політсилу: відео
Притула залишає "Голос": коротко
- Про вихід Притули з "Голосу" стало відомо 7 червня. Він записав про це у своєму фейсбуці.
- За словами шоумена, у партії "можна констатувати точку неповернення" – все черех дії керівництва.
- Водночас у "Голосі" заявили, що причина "в особистих амбіціях" Притули.
- Нардеп Андрій Осадчук зауважив, що Притула досі не подав заяву про відставку.