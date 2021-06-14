За його словам, на це було кілька причин. По-перше, партія дуже довго не могла сказати, коли відбудеться сам з'їзд.

Увага Керівництво готове розміняти бренд "Голосу", – Притула

По-друге, як він наголосив, чекати ще місяць чи два і "варитися у цьому всьому" – він не збирався.

Зрозумійте, кожного дня відбуваються речі, які роблять бренд "Голосу" максимально токсичним,

– заявив Притула.

Він пояснив, це і поведінка керівництва партії і фракції Верховної Ради, і поведінка низки депутатів фракції "Голосу" у Київраді. "Кожного дня в інфопростір вилазять речі, які накопичують певний негатив", – додав він.

Про голосування "Голосу"

Це стосується і суперечливих голосувань "Голосу" в Київраді. Як зазначив Притула, одна справа, коли люди йдуть на вибори і кажуть, що будуть боротися за зелені зони, історичні пам'ятки, а потім голосують, щоб десь цю історичну пам'ятку розвалити.

"Подібних речей почало "вилазити" в публічну площину дуже багато. І партійці ставлять запитання, і вимагають від керівництва партії, щоби вони теж дали оцінку. В результаті таких людей звільняють з посад", – наголосив політик.

Він навів у приклад, коли 10 районних осередків міста Києва розформовували одним рішенням політради партії 28 квітня 2021 року. "Їх було помножено на нуль", сказав Притула, заявивши, що знищили і всі чати комунікації з виборцями.

Притула покидає "Голос": коротко

Сергій Притула 7 червня 2021 року повідомив, що виходить з партії "Голос". Політик наголосив, що обласні та міські осередки не мають відповідати перед суспільством за вчинки партійного керівництва. За словами шоумена, саме тому єдиним правильним рішенням є дистанціюватися від цього керівництва.

Нардеп з "Голосу" Андрій Осадчук заявив: станом на 11 червня він не подав заяву про відставку.

Тим часом Притула зізнався, що не відкидає варіанту створення власної партії.

Притула прокоментував вихід з "Голосу": дивіться відео 24 каналу