По его словам, на это было несколько причин. Во-первых, партия очень долго не могла сказать, когда состоится сам съезд.

Внимание Руководство готово разменять бренд "Голоса", – Притула

Во-вторых, как он подчеркнул, ждать еще месяц или два и "вариться в этом всем" – он не собирался.

Поймите, каждый день происходят вещи, которые делают бренд "Голоса" максимально токсичным,

– заявил Притула.

Он объяснил: это и поведение руководства партии, и фракции в Верховной Раде, и поведение ряда депутатов фракции "Голоса" в Киевсовете. "Каждый день в инфопространство вылезают вещи, которые накапливают определенный негатив", – добавил он.

О голосованиях "Голоса"

Это касается и противоречивых голосований "Голоса" в Киевсовете. Как отметил Притула, одно дело, когда люди идут на выборы и говорят, что будут бороться за зеленые зоны, исторические памятники, а потом голосуют, чтобы где-то эту историческую достопримечательность развалить.

"Подобных вещей начало "вылезать" в публичную плоскость очень много. И партийцы задают вопросы, и требуют от руководства партии, чтобы они тоже дали оценку. В результате таких людей увольняют с должностей", – подчеркнул политик.

Он привел в пример, когда 10 районных отделений города Киева расформировывали одним решением политсовета партии 28 апреля 2021 года. "Они были умножены на ноль", – сказал Притула, заявив, что уничтожили и все чаты коммуникации с избирателями.

Притула покидает "Голос": коротко

Сергей Притула 7 июня 2021 года сообщил, что выходит из партии "Голос". Политик подчеркнул, что областные и городские отделения не должны отвечать перед обществом за поступки партийного руководства. По словам шоумена, именно поэтому единственное правильное решение – дистанцироваться от этого руководства.

Нардеп из "Голоса" Андрей Осадчук заявил: по состоянию на 11 июня шоумен не подал заявление об отставке.

Между тем Притула признался, что не исключает вариант создания собственной партии.

Притула прокомментировал выход из "Голоса": смотрите видео 24 канала