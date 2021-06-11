Про це Сергій Притула сказав в ефірі програми "6/9". Він наголосив, що для нього не стоїть питання, за що боротися – за бренд чи за людей.

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За його словами, річ у тім, що через останні кілька місяців роботи частини депутатів парламентської фракції, частини депутатів у Київраді дали чітке усвідомлення того, що надалі, до з’їзду партії, бренд "закопуватимуть усе глибше і глибше". Це підсилила й реакція на їхню поведінку керівництва партії.

Тобто, люди, які зараз керують партією, не мають на меті подальших політичних амбіцій саме під цим брендом і вони готові його розміняти заради якогось ефемерного майбутнього чи стабільного теперішнього, але не політичного,

– заявив Притула.

Притула йде з "Голосу": головне

Про вихід Притули з "Голосу" стало відомо 7 червня 2021 року. Він написав про це на своїй сторінці у фейсбуці.

За словами шоумена, у партії "можна констатувати точку неповернення" – все через дії керівництва.

Водночас у "Голосі" заявили, що причина полягає "в особистих амбіціях" Притули.

Нардеп Андрій Осадчук зауважив, що Притула досі не подав заяву про відставку.

Притула прокоментував вихід з "Голосу" та анонсував нову політсилу: відео