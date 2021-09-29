Політик спілкується водночас і з нардепами, які досі перебувають у фракції "Голос". Хто саме не втрачає зв'язок з політиком та що відомо про нову політсилу – про все це Сергій Притула розповів в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі.

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Про передвиборчу кампанію

Ви зараз постійно в роз'їздах. Це вже передвиборча кампанія чи ще гастролі?

Ні, з гастролями покінчив ще тоді, коли висувався кандидатом на посаду київського міського голови. В той день, коли ми озвучили цю інформацію, я сказав, що з "Вар'ятами" закінчено. Після цього більше на сцену я не виходив. Та й загалом, зараз жодних гастролей немає, залишилась робота на телебаченні.

Довідка. Притула у 2020 році балотувався у мери Києва. Він набрав лише 8,3% голосів виборців. Його обійшов чинний мер Києва Віталій Кличко та кандидат від "Опозиційної платформи – За життя" Олександр Попов.

Це не зовсім передвиборча кампанія. 2 останні кампанії, які я пройшов, дали можливість аналізувати ситуацію. Я розумію, що якщо ти хочеш чимось займатись (а я дуже хочу цим займатись максимально плідно), то працювати потрібно заздалегідь, а не за 3 місяці до виборів.

Без хорошої команди, яку ти сам маєш підібрати, робити у політиці нічого, тому зараз в мене дійсно дуже багато поїздок.

Я від'їздив пів літа, так само розписана і осінь до грудня.

Десь я зустрічаюсь з тими командами, з якими працював останні 2 роки, які теж вийшли з "Голосу". Десь я зустрічаюсь з міськими головами, місцевим бізнесом, громадськими активістами. В деяких регіонах вже є з ким працювати, зав'язані якісь контакти. В деяких регіонах – "з чистого листа".

Це плани на парламентську кампанію чи президентську? Які взагалі у вас амбіції?

Амбіцій в людини може бути стільки скільки завгодно. Однак треба правильно розподіляти свої бажання для того, щоб у них були хоча б якісь шанси на реалізацію.

Ми – парламентсько-президентська країна. Інституційно парламент не давав познущатись з країни за усі роки і переламати об коліно Конституцію. Не важливо, хто був президентом.

І за Леоніда Кучми, і за Віктора Януковича саме парламент був "тим" інститутом. Окрім, звичайно, людського протесту, якщо ми говоримо про Януковича. Звичайно, насамперед у планах на горизонті стоїть парламентська кампанія.

Дивіться інтерв'ю з Сергієм Притулою у програмі "Перші особи":

Про вихід з шоу-бізнесу

Ваша зірковість може зіграти з вами злий жарт. Є приклад Святослава Вакарчука. Те, що зараз робить команда Володимира Зеленського, то у частини суспільства також викликає скепсис щодо того, що в Україні можливий свій Рональд Рейган. Як ви сподіваєтесь перебороти це несприйняття?

Коли я зустрічаюсь з людьми в регіонах, вони дивляться на мене і я бачу подібні запитання в їхніх очах. Вони їх не озвучують, але ця тривога і невпевненість присутня. Я часто починаю розмову з того, що, мовляв, друзі, моє прізвище – Сергій Притула. Не Зеленський, не Вакарчук, не будь-хто інший.

Судити про людей тільки тому, що якась людина з цієї царини зробила щось таке, що вам не подобається – це, на мою думку, дещо спрощена система сприйняття світу.

Я, наприклад, ніколи не сприймаю людину винятково крізь одну призму.

Ви можете мене сприймати як людину, яка пропрацювала багато років в креативній індустрії. Хтось мене сприймає як людину з царини волонтерського середовища. Хтось мене сприймає як людину, яка боролась за пропагування та просування української мови в українському суспільстві.

Я багато де працював, багато що вмію, тямлю. Де не вмію – йду вчитись. Не винятком став цей (2021 – 24 канал) рік. Я не знаю, як спеціально переламувати людям уявлення про те, що я – це я, а не хтось інший.

Але завжди прошу звертати увагу на те, що я говорю і те, що я роблю. Якщо хтось може уважніше поспостерігати за моїми заявами і подальшими діями, то зазвичай вони не розбігаються між собою. Цим, мабуть, я трохи відрізняюсь від інших персоналій.



Притула вважає, що людину не варто сприймати винятково крізь одну призму / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Зі всією повагою до Святослава Івановича (Вакарчука – 24 канал), звісно, ні виборці партії, яку він заснував, ні інша велика частина людей не очікували, що людина, яка сказала: "Я йду в політику знову. Це серйозно і надовго", через рік скаже: "Вибачте, все".

Я не знаю, які в нього були причини це робити, але колеги з демократично-патріотичних сил говорили мені у приватних бесідах, що це був удар не просто по політичній структурі, це був удар по умовних демократах, лібералах, загалом.

Володимир Зеленський перед президентськими виборами сказав, що йде на вибори на один термін. Зараз подивимось, як він дотримає свого слова.

Я намагаюсь говорити з людьми максимально простою мовою, бо сам люблю прості форми. Що кажу – те роблю. Якщо не відповідає те, що я сказав, тому, що я зробив – будь ласка, вкажіть мені на це. Тоді я скажу, що, можливо, десь не правий і ви можете мене розглядати крізь призму інших людей. Однак наразі я відповідаю за те, що роблю.

Про роботу на телебаченні

Наразі ви залишаєтесь на телебаченні. Наскільки я розумію психологію людей, вони сприйматимуть вас шоуменом доти, поки ви працюватимете на телебаченні. Як вас це не напружує?

Я не розумію, можливо, ви мені поясните, чому така упередженість саме до людей, які працюють в цій царині?

Це не упередженість. Я переглядала новини. Там, наприклад, запостили ваше фото на тлі авто із підписом "Шоумен Притула сфотографувався на фоні свого елітного Mercedes".

Елітний Mercedes, який я купив у 2017 році, вже приблизно 2 роки перестав бути елітним. Я спробую пояснити, ви можете зі мною не погодитись. Якщо людина працює менеджером в банку чи в якійсь державній установі, а водночас займається політикою, всі кажуть: "Так, це менеджер. Він займається бізнесом і політикою, це нормально".



Фото на фоні авто, про яке говорили ЗМІ / Фото з інстаграму Сергія Притули

Якщо головний лікар районної лікарні каже: "Я балотуюсь в народні депутати", але він все одно виконує свої обов'язки. У цьому разі всі кажуть: "Це ж головний лікар, він займається політикою, це нормально". Будь-яку царину, яку ми не візьмемо – всім можна займатись своєю роботою і політикою одночасно.

Щодо телебачення… В мене залишилась одна робота на телебаченні. Я – телевізійний ведучий. Це моя зарплата, годує мене, мою родину, забезпечує існування реабілітаційного центру для ветеранів, поповнює скарбничку волонтера і я докидаю свої гроші від нашої родини у благодійний фонд, який я заснував минулого (2020 – 24 канал) року.

Це чесна праця. Я ні в кого не вкрав грошей. Я сплачую податки. Це те, чим я хочу займатись до моменту, поки мудрий український народ не делегує мені дещо інші повноваження.

Само собою, щойно люди зроблять такий вибір, я опинюсь на тій чи іншій владній позиції – звичайно, про жодне сумісництво не мовиться.

2 роки тому я думав, що, можливо, якби я став депутатом, то спробував би якось (поєднувати – 24 канал)… Ні, нереально. Зараз, не бувши умовно в парламенті, просто працюючи з людьми та регіонами, я розумію, що це просто фізично неможливо поєднувати.

Зверніть увагу Потрібно казати, що в тебе є лідерські амбіції, – Притула про колишнє бажання очолити "Голос"

Займатись ще волонтерством – так. Я не зовсім розумію, кому має стати легше, якщо я припиню працювати на телебаченні за кілька років до парламентської кампанії. Який в цьому сенс?

Нікому не стане легше. Це не про упередження, це про стереотип. Подивіться на Володимира Зеленського. Його звикли сприймати як людину зі сцени. Суспільство сприймає себе у світі, де сценарист пише якийсь сценарій.

Я підозрюю, що таке сприйняття Володимира Зеленського є не в останню чергу через те, що він застрибнув на головне крісло в країні без всякого транзиту. У нього був прямий маршрут з крісла керівника "95 кварталу" у крісло президента України.

Я до своїх крісел, на які претендую, йду давно і якимось іншим шляхом. У мене не тільки телевізійна робота. Я намагаюсь заповнювати ті ділянки, де мені не вистачає знань.

Я йду на магістратуру. Не як один відомий адвокат, який нещодавно захистився (ймовірно, Кива – 24 канал), а вступаю до Українського католицького університету на магістерську програму з публічного управління.

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З нами працюють найкращі фахівці, які мають вибудувати чітке скерування, який вигляд повинні мати ті чи інші процеси держуправління. У мене є достатньо компетенції у формуванні команд, які працюють у креативній індустрії або волонтерському середовищі.

В мене є благодійний фонд і ми щороку закриваємо величезну кількість різних напрямків. Очевидно, що я не сам цим займаюся. Однак я точно знаю, що можна делегувати повноваження так, щоб і гроші не розікрали, і користь була максимальна.



Сергій Притула розповів, що навчається в університеті / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Зрештою, та довіра, яка у мене є, зароблялася роками не через телевізійну картинку, а своїми справами. Я б все ж розділяв бекграунд, з яким я зайшов у політику з тим, що зараз є у Володимира Олександровича.

Для того, щоб не опинитись у його ситуації, ставши президентом… Я не хочу зараз зайти у парламент і думати, взяв я хороших людей з собою чи не дуже. Одна справа підтримувати когось під час походу, інша – бути відповідальним за тих, кого ти ведеш.

В Зеленського була абсолютно коротка лава запасних. Він прийшов на посаду президента, а тільки тоді почав крутити головою і дивитись, кого поставити на певні місця. Це факапи з кадровою політикою, які відбувались неодноразово…

Це абсолютно не нормально – поміняти за рік 2 Кабміни. В другому Кабміні залишилось вже десь 3 міністри, які "добувають". Арахамія виходить і каже, мовляв, що вони нічого не можуть зробити, адже всі нормальні люди не хочуть йти. Кажуть, що це зіпсує їхню репутацію. А чого ви раніше про це не подбали?

Проблема усіх партій в Україні – не лише провладних, а й опозиційних – що вони не працюють у міжвиборчий період. Ніхто не працює з регіонами, не шукає людей, яких можна висмикнути заздалегідь, а не після виборів.

Тому я й "викатую" зараз Україною, щоб намацати ту кількість людей, яким не подобається ні влада, ні опозиція. Тих, які б хотіли займатися політикою, але ще не знають, з ким.

Про створення партії

Повернемось до вашого політичного проєкту. Це буде партія? У що це вже сформувалось?

Це очевидно буде політична партія. Поки що вона на етапі формування. Якщо ви хочете зараз якогось ексклюзиву у вигляді неймінгу, брендингу – дайте мені трішки часу і я обов'язково все розкажу.

Однак це однозначно буде не віртуальна історія. Проте й поспішати з набуттям суб'єктності я не буду.

Це буде пов'язано з тією частиною, яка відкололась від "Голосу" і називається "Справедливість"?

Частково так, частково ні.

В частині назви чи в частині людей?

З назвою вже все, проїхали, перегорнули. Там вже "мертвий кінь", його не підняти. Я достатньо тісно комунікую з частиною депутатів з групи "Справедливість", проте, я точно так само комунікую й з іншою – частиною фракції "Голос".

На мою думку, не зовсім правильно їх називати "людьми Кіри" (Рудик – 24 канал) чи ще щось подібне. Там багато самодостатніх персоналій, з поваги до них цього вимовляти точно не можна.

Я спілкуюсь з групою, яка відкололась всередині фракції – з Юрчишиним, Лозинським, Устіновою. Але так само я спілкуюсь з людьми з тієї іншої групи – з Рахманіним, Костенком, Умєровим.

Насправді в мене залишились хороші стосунки практично з усіма людьми, які йшли на парламентську кампанію 2019 року.

Про фінансову підтримку від бізнесменів

Гроші на партію – хто буде це все фінансувати?

Я б дуже хотів дожити до того моменту, коли політичні партії будуть утримувати в Україні громадяни, які мають на це достатню суму грошей.

Наразі досвід доводить, що це неможливо...

Це утопія наразі, але я переконаний, що ми до цього дійдемо.

Я спілкуюсь із бізнесменами різного калібру зараз. І є усвідомлення, що підтримка буде. Там немає людей, яких заведено називати олігархами.

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Хоча там є багаті люди, але це з категорії англійською self made people. Вони пояснюють мені, чому вкладаються у політичні партії, політичні проєкти, які їм подобаються у сенсі демократичного, проєвропейського руху України. Вони – бізнесмени, а Україна – це ринок.

Якщо при владі будуть політики, які робитимуть людей багатшими в країні, то це означає, що ринок росте. Якщо ринок росте – вони, бізнесмени, заробляють на ньому більше. Це таке абсолютно не зачароване, а логічне коло, якому я сподіваюсь підсобити.



Притула хоче, щоб політичні партії утримували українці / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Чи не боїтесь ви, що вам потім доведеться відпрацьовувати ці гроші? Чи будете ви робити вибір та у яку сторону, якщо вам доведеться обирати між умовним інвестором Томашем Фіалою і умовним колишнім регіоналом Вадимом Столаром. Чи пахнуть для вас гроші?

Ні, та гроші пахнуть. Минулого року (2020 – 24 канал) під час мерської кампанії у мене була ситуація, коли я приходив до певних "донорів". Я хотів, щоб вони стали моїми "донорами". Я казав: "От є така, така і така ситуація. Побиймося, поборемось за Київ".

Вони казали: "Ми подумаємо", але відходили трохи в бік. Водночас хлопці, які готові були давати гроші і давали їх в достатньо великих кількостях – з них стояла не черга, але десь з пів десятка людей звертались до мене з пропозиціями.

З деким я навіть зустрічався, але не зовсім орієнтуючись у їхньому бекграунді. Це були люди, у яких я не міг взяти гроші з тих чи інших морально-етичних засад.

Проте цьогоріч, після довготривалого бану на Притулу у соцопитуваннях… Дехто отримує дискомфорт, коли мене міряють соціологічні групи. От нарешті крига скресла і в останніх опитуваннях з'явилася умовна партія Притули.

Про Олександра Усика, "музику поза політикою" та антиолігархічний закон – читайте в другій частині інтерв'ю зі Сергієм Притулою вже незабаром на сайті 24 каналу. Не пропустіть!