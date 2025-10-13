Не успел создать свою семью: на войне погиб нацгвардеец из Львовщины Богдан Пахольчишин
- 29-летний Богдан Пахольчишин погиб 4 октября во время выполнения боевого задания в результате атаки вражеского дрона.
- Защитника мобилизовали весной 2024 года, он прошел боевой путь через передовые позиции на Покровщине и Сумщине.
В субботу, 4 октября, во время выполнения боевого задания погиб 29-летний Богдан Пахольчишин. Защитник служил стрелком 2-го отделения 3-го стрелкового взвода воинской части Национальной гвардии Украины.
Мобилизован весной 2024 года. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Стрыйский городской совет.
Что известно о Богдане Пахольчишине?
Защитник родился 5 июля 1996 года в городе Стрый Львовской области. Учился в Стрыйской гимназии имени Героя Украины Тараса Бобанича (бывшая школа №9), а затем окончил Стрыйское высшее художественное профессиональное училище.
После мобилизации весной 2024 года мужчина прошел боевой путь через передовые позиции на Покровщине и Сумщине. Он погиб во время выполнения боевого задания из-за атаки вражеского дрона.
Своей семьи создать не успел. Навсегда 29... Искренние соболезнования маме, папе, брату и его жене, всем родным и близким,
– написали в городском совете.
Кроме того, соболезнования выразили в ГПТУЗ "Стрыйское высшее художественное профессиональное училище". Там гибель Богдана Пахольчишина назвали болезненной потерей для всех, кто его знал и любил. "Пусть душа найдет вечный покой, а светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах", – говорится в сообщении учебного заведения.
Кто еще погиб на войне в Украине?
4 октября во время выполнения боевого задания в селе Новое Запорожской области погиб бывший начальник Галицкой полиции Ивано-Франковской области Иван Михайлишин.
2 октября во время выполнения боевого задания возле села Садки Сумской области погиб командир подразделения ВСУ капитан Леонид Семенюк.
29 сентября в районе населенного пункта Боровская Андреевка на Харьковщине погиб стрелок-снайпер из Киевской области Сергей Буряк.