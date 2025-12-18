Россияне были бы на Днепропетровщине, военный раскрыл, что изменила операция в Покровске
- Украинские силы освободили 16 квадратных километров на северном Покровском направлении и 56 квадратных километров в районах Гришиного, Котлиного и Удачного, что помешало продвижению российских войск.
- Оборонительная операция в Покровске изменила ситуацию на фронте, сорвав темп наступления противника и нанеся значительные потери, что предотвратило продвижение россиян на Днепропетровщину или Славянск.
Ситуация в Покровске Донецкой области остается напряженной, в городе продолжаются интенсивные боевые действия. Российские войска усиливают давление, пытаясь прорвать украинскую оборону и продвинуться с нескольких направлений.
По сообщениям из Генштаба, россиянам не удалось захватить весь город, однако они не оставляют попыток. Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко для 24 Канала объяснил, какую роль для фронта уже сыграла операция за город и какими последствиями мог бы обернуться оперативный прорыв врага.
Подробно Украина и Россия продвинулись на нескольких направлениях одновременно: обзор фронта от ISW
Значение оборонительной операции
По мнению Мусиенка, заявление главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского об освобождении около 16 километров в северной части Покровского направления необходимо рассматривать в более широком оперативном и стратегическом контексте.
Напомним, что, что Александр Сырский сообщал, что на Покровском направлении ВСУ перехватывают инициативу. Благодаря контрнаступлению вернули контроль над 16 квадратными километрами в северной части города и 56 квадратными километрами в районах Гришиного, Котлиного и Удачного.
Эти действия не следует воспринимать как классическое масштабное наступление с задачей полного вытеснения противника и установления контроля над крупными населенными пунктами.
Если оценивать ситуацию именно с такой точки зрения, то это был бы один тип операции. В то же время, отмечает эксперт, на Покровском направлении сейчас реализуется другой подход.
Когда мы говорим о Покровске с точки зрения именно оборонительной операции: приостановление наступательных действий, значительные потери, то оборонительная операция на Покровске многое изменила,
– подчеркнул военный.
В рамках этой оборонительной операции украинским силам удалось достичь принципиально важных результатов: связать значительные группировки противника, сорвать темп его продвижения и наносить максимальные потери в живой силе и технике.
Мусиенко подчеркнул, что при отсутствии эффективной обороны на Покровском направлении противник мог бы уже продвинуться на территорию Днепропетровской области или развивать наступление в направлении Славянска, что имело бы значительно более серьезные оперативные и стратегические последствия.
К тому же оборонительная операция не является сугубо пассивной. В ее рамках украинские подразделения осуществляют тактические, локальные контратакующие действия, которые позволяют вытеснять врага с отдельных позиций, восстанавливать контроль над определенными участками местности и населенными пунктами.
Что сейчас происходит в Покровске?
- По данным Института изучения войны ВСУ продвинулись вблизи Ровно, а российские войска – севернее Покровска и в районе Новоподгородного. Атаковали россияне у Гришиного, Родинского, Сухецкого, Красного Лимана, в пределах Мирнограда и населенных пунктах рядом.
- Российские войска пытаются продвигаться малыми пехотными группами, редко используя тяжелую технику. Враг также не прекращает попыток перерезать украинскую логистику.
- Москва продолжает утверждать, что захватила весь город, впрочем они контролируют только часть. Западные СМИ убеждены, что эту информацию Кремль пытается распространять, чтобы давить на ход переговоров и усилить собственные позиции.