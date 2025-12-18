Росіяни були б на Дніпропетровщині, – військовий розкрив, що змінила операція в Покровську

Ситуація в Покровську на Донеччині залишається напруженою, у місті тривають інтенсивні бойові дії. Російські війська посилюють тиск, намагаючись прорвати українську оборону та просунутися з кількох напрямків.

За повідомленнями з Генштабу, росіянам не вдалося захопити всього міста, однак вони не полишають спроб. Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко для 24 Каналу пояснив, яку роль для фронту уже відіграла операція за місто і якими наслідками міг би обернутися оперативний прорив ворога.

Детально Україна та Росія просунулись на кількох напрямках одночасно: огляд фронту від ISW

Значення оборонної операції

На думку Мусієнка, заяву головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського про звільнення близько 16 кілометрів у північній частині Покровського напрямку необхідно розглядати в ширшому оперативному та стратегічному контексті.

Нагадаємо, що Олександр Сирський повідомляв, що на Покровському напрямку ЗСУ перехоплюють ініціативу. Завдяки контрнаступу повернули контроль над 16 квадратними кілометрами у північній частині міста та 56 квадратними кілометрами у районах Гришиного, Котлиного й Удачного.

Ці дії не слід сприймати як класичний масштабний наступ із завданням повного витіснення противника та встановлення контролю над великими населеними пунктами.

Якщо оцінювати ситуацію саме з такої точки зору, то це був би один тип операції. Водночас, наголошує експерт, на Покровському напрямку нині реалізується інший підхід.

Коли ми говоримо про Покровськ з точки зору саме оборонної операції: призупинення наступальних дій із завданням значних втрат, то оборонна операція на Покровську багато чого змінила,

– наголосив військовий.

У межах цієї оборонної операції українським силам вдалося досягти принципово важливих результатів: зв’язати значні угруповання противника, зірвати темп його просування та завдавати максимальних втрат у живій силі й техніці.

Мусієнко підкреслив, що за відсутності ефективної оборони на Покровському напрямку противник міг би вже просунутися на територію Дніпропетровської області або розвивати наступ у напрямку Слов'янська, що мало б значно серйозніші оперативні та стратегічні наслідки.

До того ж оборонна операція не є суто пасивною. У її межах українські підрозділи здійснюють тактичні, локальні контратакувальні дії, які дозволяють витісняти ворога з окремих позицій, відновлювати контроль над певними ділянками місцевості та населеними пунктами.

Що зараз відбувається у Покровську?