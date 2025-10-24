Катастрофические потери сказались: в районе Покровска враг формирует штурмовые роты из женщин

На Покровском направлении враг несет огромные потери. Чтобы пополнить недостаток в личном составе противник привлекает к штурмам женщин.

Так, командование 506-го мотострелкового полка вооруженных сил России начало формировать штурмовые роты из женщин. Об этом сообщили агенты "Атеш", передает 24 Канал.

Что известно об участии женщин в штурмах под Покровском?

Оккупанты исчерпали ресурс наемников и контрактников и готовы бросать на убой кого угодно, превращая женщин в пушечное мясо,

– заявили в движении сопротивления.

Также женщин используют для инфильтрации. Если штурм не удался, им приказывают переодеваться в гражданскую одежду, чтобы под видом мирных жителей вести разведку и передавать информацию о перемещении Сил обороны Украины.

Для этих женщин нет пути назад – их жизни зависят от "милости" командиров, которую можно получить только одним способом. "Российская армия потеряла любые моральные ориентиры", – отмечают в "Атеш".

Напомним, что впервые за время активных боев оккупанты начали бросать женщин на штурмы Покровска в августе 2025 года.

Какова ситуация на Покровском направлении?