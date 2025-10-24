Катастрофічні втрати далися взнаки: у районі Покровська ворог формує штурмові роти з жінок
- Командування 506-го мотострілецького полку Росії почало формувати штурмові роти з жінок через великі втрати на Покровському напрямку.
- У Покровську тривають щільні вуличні бої, російські сили контролюють усі заїзди та виїзди, а також здійснюють локальні просування та інфільтрації.
На Покровському напрямку ворог зазнає величезних втрат. Аби поповнити нестачу в особовому складі противник залучає до штурмів жінок.
Так, командування 506-го мотострілецького полку збройних сил Росії почало формувати штурмові роти з жінок. Про це повідомили агенти "Атеш", передає 24 Канал.
Що відомо про участь жінок у штурмах під Покровськом?
Окупанти вичерпали ресурс найманців і контрактників і готові кидати на забій кого завгодно, перетворюючи жінок на гарматне м'ясо,
– заявили у русі опору.
Також жінок використовують для інфільтрації. Якщо штурм невдався, їм наказують переодягатися в цивільний одяг, щоб під виглядом мирних мешканців вести розвідку і передавати інформацію про переміщення Сил оборони України.
Для цих жінок немає шляху назад – їхні життя залежать від "милості" командирів, яку можна здобути лише одним способом. "Російська армія втратила будь-які моральні орієнтири", – наголошують в "Атеш".
Нагадаємо, що вперше за час активних боїв окупанти почали кидати жінок на штурми Покровська у серпні 2025 року.
Яка ситуація на Покровському напрямку?
- Ситуація у Покровську важка. У місті відбуваються щільні вуличні бої. Усі заїзди та виїзди контролюються ворогом. У місті досі залишається велика кількість цивільних жителів.
- Нещодавно російська ДРГ проникла в центр Покровська, де вбила кількох цивільних у районі залізничного вокзалу.
- За словами військового оглядача Костянтина Машовця, росіяни відійшли від ідей "масових штурмів" і роблять ставку на перегрупування, локальні просування та інфільтрації малими групами, щоб розхитати оборону Покровська. Ключове питання – чи зможуть вони закріпитися на плацдармах західніше Казенного Торця; відповідь на це і вирішить подальшу долю району оборони міста.