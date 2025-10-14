Попали в ловушку, – военный сказал, на каком направлении серьезно просчитались россияне
- Российская армия пытается разблокировать свои войска в Донецкой области, идет в штурмы и привлекает для этого технику.
- СОУ ранее удачно контратаковали на Добропольском направлении; россияне потеряли там ориентировочно 13 тысяч военных.
Российская армия прилагает усилия, чтобы захватить полностью Донецкую область. В октябре фиксируется активное использование врагом тяжелой бронетехники. Донбасс остается приоритетом для России.
Об этом в эфире 24 Канала отметил военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, добавив, что у россиян есть незначительное тактическое продвижение, но оно блокируется украинскими защитниками.
Какой замысел имел враг относительно Доброполья?
Военный отметил, что Добропольская операция начиналась для российских оккупантов довольно амбициозно. Противник планировал осуществить прорыв и получить оперативный успех, а не просто тактический, который он хотя и получил, однако впоследствии это обернулось для него ловушкой.
Замысел россиян заключался в том, чтобы прорваться, зайти в тыл украинской группировки, создать проблемы для того, чтобы на отдельном из участков фронта возник обвал фронта. С информационно-психологической точки зрения враг хотел показать, что ему якобы удается продвигаться и иметь успехи на поле боя.
Почему я говорю, что сейчас для агрессора Добропольское направление становится ловушкой? Ведь сейчас он вбрасывает значительные силы, пытается разблокировать группировку, которая логистически отрезана от основных сил и средств. Вследствие этого постоянно привлекает резервы, а мы их уничтожаем в большом количестве. Россияне попали в ловушку,
– объяснил Мусиенко.
По словам военнослужащего, российская армия сегодня вынуждена сжигать немалые силы не на то, чтобы продвинуться дальше и развить оперативный успех, на что надеялся враг, а на то, чтобы разблокировать свои войска, которые оказались в ловушке. Они, как отметил Мусиенко, находятся в полуокружении, идти дальше возможности не имеют, их логистика нарушена.
"Что касается в целом Донетчины, то понятно, что для врага и в дальнейшем это направление будет приоритетным. Оно будет в зоне особого внимания и интереса. Потому что планы об окончательном захвате Донецкой области российская армия не отбросила. Там будут продолжаться активные боевые действия", – подчеркнул Мусиенко.
Он подытожил, что СОУ активно обороняются, а когда появляется возможность – контратакуют, чтобы оттеснить врага, улучшить свое положение, освободить украинские территории.
Основное о ситуации в районе Доброполья:
В начале октября в Генштабе сообщили, что украинским защитникам удалось рассечь "Добропольский выступ". СОУ осуществили зачистки на этом участке фронта, а российские военные попали в котлы.
Президент Украины 9 октября доложил, что на Добропольском направлении украинская армия осуществила контроперацию, которая нарушила летнюю наступательную кампанию России. Зеленский озвучил, что враг потерял на этом отрезке фронта 13 тысяч военных убитыми и ранеными.
13 октября на Доброполье российская армия в очередной раз осуществила попытку проведения штурмов с привлечением 16 единиц тяжелой бронетехники. В результате оборонительных действий СОУ удалось уничтожить 9 БМП противника, 4 бронированных транспортера, 3 танка и столько же мотоциклов.