Потрапили в пастку, – військовий сказав, на якому напрямку серйозно прорахувались росіяни
- Російська армія намагається розблокувати свої війська в Донецькій області, йде у штурми й залучає для цього техніку.
- СОУ раніше вдало контратакували на Добропільському напрямку; росіяни втратили там орієнтовно 13 тисяч військових.
Російська армія докладає зусиль, аби захопити повністю Донеччину. У жовтні фіксується активне використання ворогом важкої бронетехніки. Донбас залишається пріоритетом для Росії.
Про це в етері 24 Каналу зазначив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, додавши, що у росіян є незначне тактичне просування, але воно блокується українськими захисниками.
Який задум мав ворог щодо Добропілля?
Військовий зазначив, що Добропільська операція починалася для російських окупантів доволі амбітно. Противник планував здійснити прорив і здобути оперативний успіх, а не просто тактичний, який він хоча й отримав, проте згодом це обернулось для нього пасткою.
Задум росіян полягав у тому, аби прорватися, зайти у тил українського угруповання, створити проблеми для того, щоб на окремій з ділянок фронту виник обвал фронту. З інформаційно-психологічного погляду ворог хотів показати, що йому нібито вдається просуватися і мати успіхи на полі бою.
Чому я кажу, що зараз для агресора Добропільський напрямок стає пасткою? Адже нині він вкидає значні сили, намагається розблокувати угруповання, яке логістично відрізане від основних сил і засобів. Внаслідок цього постійно залучає резерви, а ми їх знищуємо у великій кількості. Росіяни потрапили в пастку,
– пояснив Мусієнко.
Де розташоване Добропілля: дивіться на карті
Зі слів військовослужбовця, російська армія сьогодні вимушена спалювати чималі сили не на те, щоб просунутися далі та розвинути оперативний успіх, на що сподівався ворог, а на те, щоб розблокувати свої війська, які опинилися у пастці. Вони, як зазначив Мусієнко, перебувають в напівоточені, йти далі змоги не мають, їхня логістика порушена.
"Стосовно загалом Донеччини, то зрозуміло, що для ворога й надалі цей напрямок буде пріоритетним. Він буде в зоні особливої уваги й інтересу. Тому що плани про остаточне захоплення Донецької області російська армія не відкинула. Там триватимуть активні бойові дії", – підкреслив Мусієнко.
Він підсумував, що СОУ активно обороняються, а коли з'являється можливість – контратакують, щоб відтіснити ворога, покращити своє положення, звільнити українські території.
Основне про ситуацію в районі Добропілля:
На початку жовтня у Генштабі повідомили, що українським захисникам вдалося розсікти "Добропільський виступ". СОУ здійснили зачистки на цій ділянці фронту, а російські військові потрапили у котли.
Президент України 9 жовтня доповів, що на Добропільському напрямку українська армія здійснила контроперацію, яка порушила літню наступальну кампанію Росії. Зеленський озвучив, що ворог втратив на цьому відтинку фронту 13 тисяч військових вбитими й пораненими.
13 жовтня на Добропіллі російська армія вкотре здійснила спробу проведення штурмів з залученням 16 одиниць важкої бронетехніки. Внаслідок оборонних дій СОУ вдалося знищити 9 БМП противника, 4 броньованих транспортери, 3 танки й стільки ж мотоциклів.