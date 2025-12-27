За Гуляйполе идут ожесточенные бои: в Силах обороны Юга раскрыли, как действует враг

На Гуляйпольском направлении в течение последних дней фиксируют заметное обострение ситуации. В самом городе и на прилегающих участках продолжаются бои, которые не останавливаются уже несколько суток подряд.

Российские войска пытаются изменить ход событий и давят на оборону с разных направлений, используя штурмовые действия и маневры малыми группами, объяснил в эфире 24 Канала представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин. По его словам, характер боев свидетельствует о попытке противника расширить зону активных действий и навязать свои условия на этом направлении.

Какая ситуация в Гуляйполе сейчас?

За минувшие сутки в самом Гуляйполе зафиксировали более двух десятков боевых столкновений. Бои шли также рядом с городом, в частности у Варварии. Это свидетельствует о высокой интенсивности штурмов на этом участке.

В самом Гуляйполе за минувшие сутки зафиксировано более 20 – 25 боевых столкновений. Если брать и Варварию рядом, это довольно высокая штурмовая активность,

– сказал Волошин.

Враг пытается вытеснить Силы Обороны Украины из кварталов, которые украинские подразделения держат под контролем. Одновременно противник пытается проникать вглубь обороны, чтобы захватывать отдельные дома, позиции и объекты. Украинские защитники в ответ наносят удары и проводят поисково-ударные действия, чтобы уничтожать такие группы.

Противник пытается вытеснить силы обороны из кварталов, которые мы держим под контролем. Также он продолжает проникать в глубину нашей обороны. Идут ожесточенные бои за этот населенный пункт,

– объяснил Волошин.

Силы Обороны Украины, по его словам, препятствуют попыткам закрепления врага в городе и работают по штурмовым группам. Бои за населенный пункт остаются напряженными.

Как враг пытается перерезать логистику на направлении?

Параллельно со штурмами противник пытается усложнить подвоз и маневр украинских подразделений. Это создает дополнительные риски для логистики и усиливает давление на оборону.

По данным нашей разведки, враг пытается дистанционно минировать логистические пути, которые ведут к Гуляйполю, применяя подразделения БПЛА,

– сказал Волошин.

Активные бои идут и в населенных пунктах, через которые проходит маршрут поставки из Покровского Днепропетровской области в Гуляйполь, в частности в Доброполье, Прилуках и Варваровке.

Враг пытается захватить эти точки, чтобы перерезать путь и развивать наступление в западном направлении. За минувшие сутки на Ореховском и Гуляйпольском направлениях, по словам Волошина, зафиксировали более 40 штурмовых действий.

Враг пытается отрезать этот логистический путь, захватить эти населенные пункты и держать направление штурмовых действий в западном направлении в Запорожье,

– отметил Волошин.

Давление на логистику, по его словам, является одним из ключевых элементов действий противника на этом направлении. Одновременно враг поддерживает высокую штурмовую активность на подступах к городу. Это затрудняет работу украинских подразделений и требует постоянного противодействия.

Ситуация на Гуляйпольском направлении, что известно: