За Гуляйполе идут ожесточенные бои: в Силах обороны Юга раскрыли, как действует враг
- На Гуляйпольском направлении продолжаются ожесточенные бои, которые не прекращаются уже несколько суток.
- Российские войска пытаются изменить ход событий, используя штурмовые действия и маневры малыми группами.
На Гуляйпольском направлении в течение последних дней фиксируют заметное обострение ситуации. В самом городе и на прилегающих участках продолжаются бои, которые не останавливаются уже несколько суток подряд.
Российские войска пытаются изменить ход событий и давят на оборону с разных направлений, используя штурмовые действия и маневры малыми группами, объяснил в эфире 24 Канала представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин. По его словам, характер боев свидетельствует о попытке противника расширить зону активных действий и навязать свои условия на этом направлении.
Какая ситуация в Гуляйполе сейчас?
За минувшие сутки в самом Гуляйполе зафиксировали более двух десятков боевых столкновений. Бои шли также рядом с городом, в частности у Варварии. Это свидетельствует о высокой интенсивности штурмов на этом участке.
В самом Гуляйполе за минувшие сутки зафиксировано более 20 – 25 боевых столкновений. Если брать и Варварию рядом, это довольно высокая штурмовая активность,
– сказал Волошин.
Враг пытается вытеснить Силы Обороны Украины из кварталов, которые украинские подразделения держат под контролем. Одновременно противник пытается проникать вглубь обороны, чтобы захватывать отдельные дома, позиции и объекты. Украинские защитники в ответ наносят удары и проводят поисково-ударные действия, чтобы уничтожать такие группы.
Противник пытается вытеснить силы обороны из кварталов, которые мы держим под контролем. Также он продолжает проникать в глубину нашей обороны. Идут ожесточенные бои за этот населенный пункт,
– объяснил Волошин.
Силы Обороны Украины, по его словам, препятствуют попыткам закрепления врага в городе и работают по штурмовым группам. Бои за населенный пункт остаются напряженными.
Как враг пытается перерезать логистику на направлении?
Параллельно со штурмами противник пытается усложнить подвоз и маневр украинских подразделений. Это создает дополнительные риски для логистики и усиливает давление на оборону.
По данным нашей разведки, враг пытается дистанционно минировать логистические пути, которые ведут к Гуляйполю, применяя подразделения БПЛА,
– сказал Волошин.
Активные бои идут и в населенных пунктах, через которые проходит маршрут поставки из Покровского Днепропетровской области в Гуляйполь, в частности в Доброполье, Прилуках и Варваровке.
Враг пытается захватить эти точки, чтобы перерезать путь и развивать наступление в западном направлении. За минувшие сутки на Ореховском и Гуляйпольском направлениях, по словам Волошина, зафиксировали более 40 штурмовых действий.
Враг пытается отрезать этот логистический путь, захватить эти населенные пункты и держать направление штурмовых действий в западном направлении в Запорожье,
– отметил Волошин.
Давление на логистику, по его словам, является одним из ключевых элементов действий противника на этом направлении. Одновременно враг поддерживает высокую штурмовую активность на подступах к городу. Это затрудняет работу украинских подразделений и требует постоянного противодействия.
Ситуация на Гуляйпольском направлении, что известно:
- В сети разошлось видео, на котором россияне якобы показали захваченный командно-наблюдательный пункт одного из украинских подразделений в центре Гуляйполя. На кадрах говорилось о якобы оставленных компьютерах, документации и телефоне.
- Представитель Сил обороны Юга Украины полковник Владислав Волошин в комментарии 24 Каналу сказал, что по данному факту компетентные органы проводят детальное расследование. Оно должно установить причины и предпосылки, а также выяснить, имел ли этот факт место. По его словам, после расследования информацию обнародуют, а правоохранители возбудят производство, чтобы дать оценку действиям причастных должностных лиц.
- Параллельно проект DeepState заявил о критической ситуации в районе Гуляйполя и риске потери города, связывая это с проблемами в 102 ОБр ТрО. Аналитики утверждали, что военных якобы подговаривают к самовольному оставлению позиций, а также описывали инциденты из-за нехватки координации между батальонами.
- В 102 ОБр ТрО также отреагировали на сообщение DeepState и заявили, что информация о якобы "саботаже", "поощрении самовольного оставления позиций" и "потере управления подразделениями" не соответствует действительности. В бригаде отметили, что действуют в штатном режиме под единым командованием и во взаимодействии со смежными подразделениями, а также предупредили о распространении постановочных видео и фейков, которые враг использует для дестабилизации и давления на семьи военных.