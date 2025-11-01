В ОСУВ "Днепр" сообщили о положительных изменениях возле Купянска

На Купянском направлении ситуация остается напряженной, однако в сводках разведки появились первые осторожные признаки изменений. Российские войска пытаются удержать свои позиции, но сталкиваются со все большими трудностями.

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов в эфире 24 Канала отметил, что ситуация вблизи Купянска постепенно меняется в пользу Украины. Он отметил, что несмотря на сложные условия, враг уже не контролирует события так, как планировал.

Какая ситуация сейчас в Купянске?

Оперативная обстановка в городе остается сложной, но разведданные свидетельствуют о положительных сдвигах. Украинские подразделения продолжают держать оборону, сдерживая попытки противника закрепиться в северных районах Купянска. Сводки последних дней дают основания для осторожного оптимизма.

Последние два дня именно по Купянскому сводки разведки они заметно оптимистичнее, чем были раньше. Не хочу ничего анонсировать, но определенный оптимизм там есть,

– сообщил спикер.

После атак противнику не удалось закрепиться в северных районах Купянска. Украинские силы нанесли ряд точных ударов по российским подразделениям, которые пытались прорвать оборону. Часть вражеских групп ликвидировано, остальные вынуждены были отступить.

Россияне пытались ввести в северные районы города до двухсот человек, а сейчас их там остается менее сотни. Был нанесен ряд неплохих поражений по тем, кто пытался продвигаться в городе,

– отметил Трегубов.

Ситуация возле Купянска: смотрите на карте

Бои в районе Купянска осложняются постоянными атаками дронов с обеих сторон. Город простреливается, а логистические пути остаются под постоянным контролем беспилотников. Это создает трудности как для украинских подразделений, так и для российских сил, которые не могут стабильно поставлять боеприпасы.

Сейчас там очень трудно для обеих сторон обеспечивать логистику, поскольку город фактически в нескольких плотных кольцах дронов. Они пролетают прямо над головами и поражают цели далеко за городом,

– пояснил представитель группировки "Днепр".

Российская сторона активизировала информационную кампанию, продвигая версии о якобы "окружении" и призывая к прекращению огня для показа журналистам. Такие действия в командовании расценивают как информационные маневры, не соответствующие реальной обстановке.

Они рассказывают о том, давайте мы здесь быстро прекратим огонь, чтобы мы все это журналистам показали. Но вот то, что они просят прекратить огонь, мы трактуем немного иначе,

– подчеркнул Трегубов.

Командование не воспринимало заявления о полном окружении серьезно и отделяет информационные маневры от реальных фактов на поле боя. Все внимание сосредоточено на проверенных разведданных и тактических действиях, а решения принимаются на основе оперативной информации.

Последние новости с фронта, главное: