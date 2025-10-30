Генерал армии объяснил, почему Путин заговорил об окружении ВСУ в Донецкой области

Глава Кремля заявил, что якобы ВСУ в Купянске, Покровске находятся в окружении. Путин уже десятки раз ставил задачу перед своей армией захватить Покровск, Мирноград, Константиновку, Краматорск, Славянск. Он устанавливал различные дедлайны еще в 2024 году, но достичь целей враг не смог.

Это подчеркнул в эфире 24 Канала генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, добавив, что сейчас российский диктатор озвучивает уже новый срок для захвата Покровска – до 15 ноября.

Смотрите также ВСУ показали, как россияне планировали окружить Покровскую агломерацию

Как действует противник в Покровской агломерации?

Генерал армии объяснил, что Путин очень спешит, он стремится показать миру и своему населению, что он имеет преимущества на поле боя, как об этом уверял Трампа. Маломуж констатирует, что ситуация на Покровском направлении сложная. По его словам, часть ДРГ и отдельных вражеских подразделений заходят в агломерацию Покровска и находятся в северной его части.

"Небольшие группы заходят в другие сектора, создают очаги огня для корректировки своих сил и средств, дронов, артиллерии, ракетных систем, которые бьют по украинским частям. Но мы осуществляем операции по их зачистке. Сейчас проводим удары по пусковым установкам БпЛА, потому что беспилотники над Покровском, Мирноградом, в направлении Доброполья и Константиновки доминируют", – озвучил Маломуж.

Противник, с его слов, перекрывает практически всю логистику СОУ. Однако захвата Покровска российскими войсками сегодня нет, как и Мирнограда. Как отметил Маломуж, Путину могут докладывать о том, что эти города уже контролируются россиянами, но это не так.

"Мы каждый час контактируем с нашими командирами, бойцами в Покровской агломерации. Продолжаются тяжелые бои. Враг пытается подтянуть ресурсы (дополнительно 22 тысячи), но мы перебрасываем свои резервы. Есть место для маневров, нанесения ударов с флангов, по резервам, которые россияне подтягивают", – рассказал Маломуж.

Что происходит вокруг Покровска: смотрите на карте

Ситуация в Покровске: как комментируют ее военные?