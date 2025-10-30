Генерал армії пояснив, чому Путін заговорив про оточення ЗСУ на Донеччині

Очільник Кремля заявив, що буцімто ЗСУ в Куп'янську, Покровську перебувають в оточенні. Путін вже десятки разів ставив завдання перед своєю армією захопити Покровськ, Мирноград, Костянтинівку, Краматорськ, Слов'янськ. Він встановлював різні дедлайни ще у 2024 році, але досягти цілей ворог не зміг.

На цьому наголосив в етері 24 Каналу генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, додавши, що нині російський диктатор озвучує вже новий термін для захоплення Покровська – до 15 листопада.

Дивіться також ЗСУ показали, як росіяни планували оточити Покровську агломерацію

Як діє противник в Покровській агломерації?

Генерал армії пояснив, що Путін дуже поспішає, він прагне показати світу і своєму населенню, що він має переваги на полі бою, як про це запевняв Трампа. Маломуж констатує, що ситуація на Покровському напрямку складна. З його слів, частина ДРГ й окремих ворожих підрозділів заходять в агломерацію Покровська і перебувають в північній його частині.

"Невеликі групи заходять в інші сектори, створюють осередки вогню для коригування своїх сил і засобів, дронів, артилерії, ракетних систем, які б'ють по українських частинах. Але ми здійснюємо операції з їх зачистки. Зараз проводимо удари по пускових установках БпЛА, бо безпілотники над Покровськом, Мирноградом, в напрямку Добропілля і Костянтинівки домінують", – озвучив Маломуж.

Противник, з його слів, перекриває практично всю логістику СОУ. Однак захоплення Покровська російськими військами сьогодні немає, як і Мирнограда. Як зазначив Маломуж, Путіну можуть доповідати про те, що ці міста вже контролюються росіянами, але це не так.

"Ми щогодини контактуємо з нашими командирами, бійцями в Покровській агломерації. Тривають важкі бої. Ворог намагається підтягнути ресурси (додатково 22 тисячі), але ми перекидаємо свої резерви. Є місце для маневрів, завдання ударів з флангів, по резервах, які росіяни підтягують", – розповів Маломуж.

Що відбувається довкола Покровська: дивіться на карті

Ситуація в Покровську: як коментують її військові?