Это подчеркнул в эфире 24 Канала генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, добавив, что сейчас российский диктатор озвучивает уже новый срок для захвата Покровска – до 15 ноября.
Смотрите также ВСУ показали, как россияне планировали окружить Покровскую агломерацию
Как действует противник в Покровской агломерации?
Генерал армии объяснил, что Путин очень спешит, он стремится показать миру и своему населению, что он имеет преимущества на поле боя, как об этом уверял Трампа. Маломуж констатирует, что ситуация на Покровском направлении сложная. По его словам, часть ДРГ и отдельных вражеских подразделений заходят в агломерацию Покровска и находятся в северной его части.
"Небольшие группы заходят в другие сектора, создают очаги огня для корректировки своих сил и средств, дронов, артиллерии, ракетных систем, которые бьют по украинским частям. Но мы осуществляем операции по их зачистке. Сейчас проводим удары по пусковым установкам БпЛА, потому что беспилотники над Покровском, Мирноградом, в направлении Доброполья и Константиновки доминируют", – озвучил Маломуж.
Противник, с его слов, перекрывает практически всю логистику СОУ. Однако захвата Покровска российскими войсками сегодня нет, как и Мирнограда. Как отметил Маломуж, Путину могут докладывать о том, что эти города уже контролируются россиянами, но это не так.
"Мы каждый час контактируем с нашими командирами, бойцами в Покровской агломерации. Продолжаются тяжелые бои. Враг пытается подтянуть ресурсы (дополнительно 22 тысячи), но мы перебрасываем свои резервы. Есть место для маневров, нанесения ударов с флангов, по резервам, которые россияне подтягивают", – рассказал Маломуж.
Что происходит вокруг Покровска: смотрите на карте
Ситуация в Покровске: как комментируют ее военные?
Офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко рассказал, что на Покровском направлении войска противника осуществляют "мясные" штурмы, участие в них принимают как относительно опытные бойцы, так и плохо подготовленные новички. Он отметил, что немало из них сдаются в плен СОУ.
Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко сообщил, что на Донетчине продолжаются активные бои. Он объяснил, что цель операции в Покровско-Мирноградской агломерации, которую осуществляют украинские силы – это удержать рубежи столько времени, сколько будет возможность, чтобы российская армия понесла там потери по максимуму.
Начальник штаба 4 батальона оперативного назначения "Сила свободы" бригады "Рубеж" Николай Гриценко отметил, что на Покровском отрезке фронта противник изменил тактику. Сегодня российские захватчики применяют не только большой объем беспилотников и личного состава, но и бронетехники. Он добавил, что российские пехотинцы делают попытки двигаться вперед, однако безуспешно, подпадая под огонь СОУ.