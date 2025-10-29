Россияне полностью изменили тактику в Покровске, – военный эксперт
- Противник пробует малыми группами проникать в Покровск, сегодня именно на этом отрезке фронта сосредоточено наибольшее количество атак.
- Ситуация в Покровске сложная, с круговыми боями и преимуществом врага в средствах РЭБ.
Покровское направление сегодня остается одним из самых горячих на фронте. Ситуация там обостренная, за сутки ВСУ остановили на этом участке 45 штурмовых действий агрессора.
Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире 24 Канала рассказал, что российские оккупанты малыми группами по несколько человек пытаются просочиться в Покровск.
Смотрите также Путин завышает "успехи" России и врет об окружении ВСУ: диктатор сделал ряд циничных заявлений
Что происходит вокруг Покровска?
Враг не оставляет попыток захватить Покровск в Донецкой области. Сейчас, как отметил Жмайло, нет линии боестолкновения в этом городе в западной и южной его части. Серая зона, по его словам, составляет 50% города.
Россияне полностью изменили тактику, которая несет еще больше потерь для их стороны. Без закрепления они пытаются просто пробегать украинские позиции, где-то садиться и вести круговую оборону,
– объяснил Жмайло.
Сейчас в районе Покровска продолжаются круговые бои. Как рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, у противника есть преимущество в средствах РЭБ. Кроме того, он добавил, что для ВСУ затруднена логистика, такой она была еще с июля-августа.
"Если мы говорим о переднем крае, то она обеспечивалась большими дронами ночью и наземными роботизированными комплексами. Ту тряпку, которую мы видели при въезде в Покровск, о чем сейчас активно говорят российские паблики, была поставлена БпЛА. По состоянию на 10:00 она была уже снята", – заверил Жмайло.
Он рассказал, что российские оккупанты забежали в восточные окрестности Мирнограда (Покровский район). Там противник, по словам Жмайло, сосредоточили огромные силы. Однако он подчеркнул, что рано делать выводы. Враг несет огромные потери.
В Покровск зашли спецназовцы ГУР. Напомню, что они сыграли значительную роль при удержании Волчанска, когда заняли важный узел обороны на автоагрегатном заводе. Сейчас главная цель – деблокировать группы наших бойцов, проводить планомерную зачистку,
– озвучил Жмайло.
Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте
Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества подытожил, что ситуация на Покровском направлении тяжелая, в городе сконцентрированы десятки российской пехоты, но сказать, что они там закрепились – нельзя, этого сегодня нет.
Последние события вокруг Покровска:
Согласно данным аналитического портала Deep State, по состоянию на 29 октября в Покровске зафиксировано продвижение врага. Сообщается, что успехи российские войска в Донецкой области имеют и у населенного пункта Красный Лиман (Мирноградская община Покровского района).
29 октября распространились кадры того, как на потолке возле Покровска висит российский триколор. Это зафиксировали ориентировочно в 9:40, а уже через час его там не стало. Однако Deep State констатируют, что ситуация в Покровске сложная, противник перебрасывает туда дополнительную пехоту.
28 октября президент Украины сообщил, что в Покровск смогли проникнуть до 200 российских захватчиков. Владимир Зеленский заявил, что захватить этот город сейчас основная цель российской армии.