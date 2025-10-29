Росіяни повністю змінили тактику в Покровську, – військовий експерт

Покровський напрямок сьогодні залишається одним з найгарячіших на фронті. Ситуація там загострена, за добу ЗСУ зупинили на цій ділянці 45 штурмових дій агресора.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в етері 24 Каналу розповів, що російські окупанти малими групами по декілька осіб намагаються просочитися в Покровськ.

Що відбувається довкола Покровська?

Ворог не полишає спроб захопити Покровськ на Донеччині. Наразі, як зазначив Жмайло, немає лінії боєзіткнення у цьому місті в західній та південній його частині. Сіра зона, з його слів, становить 50% міста.

Росіяни повністю змінили тактику, яка несе ще більше втрат для їхньої сторони. Без закріплення вони намагаються просто пробігати українські позиції, десь сідати й вести кругову оборону,

– пояснив Жмайло.

Наразі в районі Покровська тривають кругові бої. Як розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, у противника є перевага в засобах РЕБ. Крім того, він додав, що для ЗСУ ускладнена логістика, такою вона була ще з липня-серпня.

"Якщо ми говоримо про передній край, то вона забезпечувалася великими дронами вночі й наземними роботизованими комплексами. Ту ганчірку, яку ми бачили при в'їзді у Покровськ, про що зараз активно говорять російські пабліки, була посталена БпЛА. Станом на 10:00 вона буда вже знята", – запевнив Жмайло.

Він розповів, що російські окупанти забігли у східні околиці Мирнограда (Покровський район). Там противник, зі слів Жмайла, зосередили величезні сили. Однак він наголосив, що рано робити висновки. Ворог зазнає шалених втрат.

У Покровськ зайшли спецпризначенці ГУР. Нагадаю, що вони відіграли значну роль під час втримання Вовчанська, коли зайняли важливий вузол оборони на автоагрегатному заводі. Нині головна мета – деблокувати групи наших бійців, проводити планомірну зачистку,

– озвучив Жмайло.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці підсумував, що ситуація на Покровському напрямку важка, в місті сконцентровані десятки російської піхоти, але сказати, що вони там закріпилися – не можна, цього сьогодні немає.

Останні події довкола Покровська: