Возвращаются к старой тактике: майор в отставке оценил риски захвата врагом Покровска
- Ситуация на Покровском направлении остается контролируемой, но напряженной, на этот участок фронта приходится наибольшее количество боестолкновений.
- Оккупанты могут усилить давление на поле боя, чтобы доказать США и Европе, что они якобы имеют значительные успехи на фронте, в частности в Донецкой области.
Ситуация на Покровском направлении последние три недели была крайне обостренной, однако контролируемой. На сегодня о ее существенном улучшении не говорится, но она уже не столь критична, как раньше.
Такую оценку в эфире 24 Канала дал ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман, отметив, что внутри Покровска СОУ осуществили зачистку от тех российских групп, которые туда просочились.
Как будут дальше действовать оккупанты?
Майор в отставке констатирует, что опасность захвата Покровска не исчезла. Украинскому командованию удалось подтянуть туда резервы, провести ротацию. По его словам, сегодня не говорится о том, что ВСУ придется отойти от города. Он спрогнозировал, как ситуация будет развиваться дальше.
Вероятнее, что россияне усилят давление по всей линии фронта. Они будут бросать все резервы, которые у них есть. Это для них сейчас крайне важно – показать непосредственно руководству США и Европе, что они способны продвигаться, чтобы как-то подтвердить те слова, которые ляпнул Трамп, что мы все равно потеряем Донецкую область,
– отметил Гетьман.
Ситуация на фронте в Донецкой области развивается динамично. Однако, по словам ветерана войны, сейчас признаков того, что враг сможет достичь существенных результатов там – нет. Сейчас надо наблюдать за дальнейшими действиями противника, сможет ли он туда перебросить еще дополнительные силы и средства, чтобы увеличить давление.
"Они снова переходят к тактике лобовых "мясных" штурмов. Пытаются инфильтроваться внутрь Покровска, чтобы собраться там вместе, сконцентрировать до 1000 человек, а тогда попытаться атаковать наши позиции изнутри и снаружи, чтобы пробить щель и направить большое количество своих сил", – пояснил Гетьман.
Что происходит в районе Покровска?
- На Покровском направлении по состоянию на утро 24 ноября СОУ остановили 62 штурмовых действия российских войск. Враг захватил юг Покровска, продвинулся в центральной части.
Генштаб 22 ноября проинформировал, что на протяжении нескольких дней российские солдаты, пользуясь туманом, осуществляли попытки пройти в центральную часть Покровска. Украинские защитники удерживают определенные рубежи в северной части города и держат контроль над позициями южнее железной дороги.
Спецназовцы СБУ поразили вражеские позиции в Покровске. Там уничтожена башня промышленного объекта, где разведка зафиксировала размещение пулеметных расчетов, снайперов и дронаров.