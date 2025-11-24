Возвращаются к старой тактике: майор в отставке оценил риски захвата врагом Покровска

Ситуация на Покровском направлении последние три недели была крайне обостренной, однако контролируемой. На сегодня о ее существенном улучшении не говорится, но она уже не столь критична, как раньше.

Такую оценку в эфире 24 Канала дал ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман, отметив, что внутри Покровска СОУ осуществили зачистку от тех российских групп, которые туда просочились.

Как будут дальше действовать оккупанты?

Майор в отставке констатирует, что опасность захвата Покровска не исчезла. Украинскому командованию удалось подтянуть туда резервы, провести ротацию. По его словам, сегодня не говорится о том, что ВСУ придется отойти от города. Он спрогнозировал, как ситуация будет развиваться дальше.

Вероятнее, что россияне усилят давление по всей линии фронта. Они будут бросать все резервы, которые у них есть. Это для них сейчас крайне важно – показать непосредственно руководству США и Европе, что они способны продвигаться, чтобы как-то подтвердить те слова, которые ляпнул Трамп, что мы все равно потеряем Донецкую область,

– отметил Гетьман.

Ситуация на фронте в Донецкой области развивается динамично. Однако, по словам ветерана войны, сейчас признаков того, что враг сможет достичь существенных результатов там – нет. Сейчас надо наблюдать за дальнейшими действиями противника, сможет ли он туда перебросить еще дополнительные силы и средства, чтобы увеличить давление.

"Они снова переходят к тактике лобовых "мясных" штурмов. Пытаются инфильтроваться внутрь Покровска, чтобы собраться там вместе, сконцентрировать до 1000 человек, а тогда попытаться атаковать наши позиции изнутри и снаружи, чтобы пробить щель и направить большое количество своих сил", – пояснил Гетьман.

Что происходит в районе Покровска?