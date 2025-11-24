Повертаються до старої тактики: майор у відставці оцінив ризики захоплення ворогом Покровська

Ситуація на Покровському напрямку останні три тижні була вкрай загостреною, однак контрольованою. Станом на сьогодні про її суттєве покращення не мовиться, але вона вже не настільки критична, як раніше.

Таку оцінку в етері 24 Каналу дав ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман, зазначивши, що всередині Покровська СОУ здійснили зачистку від тих російських груп, які туди просочилися.

Як будуть далі діяти окупанти?

Майор у відставці констатує, що небезпека захоплення Покровська не зникла. Українському командуванню вдалося підтягнути туди резерви, провести ротацію. З його слів, сьогодні не мовиться про те, що ЗСУ доведеться відійти від міста. Він спрогнозував, як ситуація буде розвиватися далі.

Ймовірніше, що росіяни посилять тиск по всій лінії фронту. Вони кидатимуть всі резерви, які в них є. Це для них зараз вкрай важливо – показати безпосередньо керівництву США і Європі, що вони здатні просуватися, щоб якось підтвердити ті слова, які ляпнув Трамп, що ми все одно втратимо Донеччину,

– зазначив Гетьман.

Ситуація на фронті в Донецькій області розвивається динамічно. Однак, зі слів ветерана війни, зараз ознак того, що ворог зможе досягнути суттєвих результатів там – немає. Нині треба спостерігати за подальшими діями противника, чи зможе він туди перекинути ще додаткові сили й засоби, аби збільшити тиск.

"Вони знову переходять до тактики лобових "м'ясних" штурмів. Намагаються інфільтруватися всередину Покровська, щоб зібратися там докупи, сконцентрувати до 1000 осіб, а тоді спробувати атакувати наші позиції зсередини й ззовні, аби пробити щілину і спрямувати велику кількість своїх сил", – пояснив Гетьман.

Що відбувається в районі Покровська?