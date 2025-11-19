Беспрецедентно, – командир "Ахиллеса" поразил количеством российских войск на горячих направлениях

Покровское направление остается самой горячей точкой фронта. Оккупировать этот город для России является политической задачей. Кроме того, враг стремится это реализовать, потому что скоро наступит зима, поэтому хочет до начала холодов затянуться максимально в Покровск, чтобы расположить там свои базы и госпитали.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, добавив, что это должно дать противнику предпосылку для продвижения дальше, чтобы выйти на основные логистические пути СОУ, через которые осуществляется поставка необходимого защитникам Донетчины.

Сколько бойцов Россия бросила на взятие Покровска?

Российское командование направило на захват Покровска огромные ресурсы. Ведь глава Кремля приказал оккупировать город, чего бы это ни стоило.

И количество сил и средств, которое враг сконцентрировал на этом отрезке – беспрецедентное. Это 170+ тысяч российских солдат. Противник существенно преобладает по количеству личного состава, техники,

– констатировал Федоренко.

Он отметил, что Россия сосредоточила на Покровском направлении свои основные подразделения, которые выполняют задачи с помощью беспилотных систем, авиации. Он также подчеркнул, что артиллерийский потенциал со стороны вражеского войска присутствует в полной мере.

Несмотря на такую бешеную концентрацию ресурсов и то, что диктатор Путин определил задачу перед своей армией оккупировать Покровск как можно быстрее, командир 429 полка заметил, что Силы обороны осуществляют активное сопротивление и бьют противника во всех щелях, подвалах, укрытиях, где тот скрывается.

Как следствие, в титанической работе ежеминутно СОУ совершают подвиг, разрушают намерения противника, срывают планы Путина и обороняют нашу землю. Ситуация очень сложная, но мы держим строй,

– заверил Федоренко.

Какая ситуация в районе Покровска: смотрите на карте

Бои за Покровск: что происходит на этом отрезке?