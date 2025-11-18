Об этом 24 Каналу рассказал офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко, отметив, что враг пытается реализовать преимущество в количестве ресурсов и личного состава. Потери у них более чем серьезные.

Какие шокирующие истории рассказывают военные с фронта?

Как отметил Назаренко, тактика врага сейчас примерно одинакова. Они пытаются продвигаться вперед небольшими группами по 2 – 3 – 4 оккупанта. Это могут быть наскоро собранные люди, которые две недели были на полигоне – и уже идут в атаку с одной винтовкой.

Им дают одну рацию и приказывают идти натоптанными тропами. Они часто не знают что делать и так далее. Для оккупантов человеческая жизнь – самая низкая ценность. Разведка обнаруживает эти группы оккупантов. И дальше по ним работают ударные беспилотники,

– рассказал военный.

Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы сдерживать врага. Пилоты БпЛА пытаются как можно быстрее уничтожить врага, чтобы тот не дошел до позиций пехотинцев.

Обратите внимание! По состоянию на 18 ноября Россия уже потеряла более 1 миллиона 160 тысяч личного состава.

Несмотря на все, у врага действительно огромное количество резервов. Они несут колоссальные потери, но имеют возможность пополнять личный состав. Так все идет по кругу. Это четко видно на том же Покровском направлении.

Когда у меня спрашивают, какая ситуация на Покровском направлении, то я сразу говорю, что все остается без изменений. Этот конвейер смерти продолжается. Все это сопровождается бешеным использованием неуправляемых авиационных бомб, КАБов,

– отметил военный.

Российские оккупанты используют "Шахеды" для ударов по прифронтовым территориям. Уже неоднократно фиксируют атаки за 10 – 20 – 30 километров от линии фронта. Поэтому военные собирают на антишахедные дроны. Присоединяйтесь к сбору по ссылке https://send.monobank.ua/jar/9aaxvAgdVU или QR-кодом.

