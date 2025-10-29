Ситуация усложняется: полковник запаса сказал, реально ли выбить россиян из Покровска

Путин поставил перед своей армией задачу оккупировать Покровск в Донецкой области до 15 ноября. Враг просачивается в город. Заходит он с юго-востока. В течение нескольких недель оккупанты заняли населенные пункты под Покровском: Удачное, Котлино.

Об этом в интервью 24 Каналу отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, добавив, что вдоль железной дороги от Котлино до Покровска чуть южнее россияне заходят в центр вокзала. Оттуда украинские штурмовики и ГУР пытаются выбить врага, но это, по словам Свитана, не является решением проблемы.

Смотрите также Это у Путина все пропало, – военный разнес заявления диктатора о фронте

Какие шаги следует сделать СОУ, чтобы удержать Покровск?

Ситуация вокруг Покровска обостряется. Враг подбрасывает туда дополнительные силы, осуществляет регулярные штурмовые действия. Именно на Покровское направление сегодня приходится наибольшее их количество.

"Россияне там взяли в полуокружение, как минимум, а по некоторым позициям уже в оперативное окружение Покровско-Мирноградскую агломерацию. Они заходят в Мирноград с юго-востока. С севера пытаются протиснуться между ним и Родинским. Поэтому ситуация серьезная", – подчеркнул Свитан.

Он убежден, что увеличением украинских войск в Покровске и Мирнограде проблему уже не решить, надо проводить военную операцию. Свитан отметил на том, что следует направить туда несколько полноценных корпусов, привлекая силовиков.

Далее уже или разблокировать северную сторону Мирнограда и Покровска, или юго-западную (брать под контроль Котлино, Удачное). В ситуации, которая сложилась, развертывания наших штурмовых подразделений будет оптимальным для действий на северной части. Потому что сейчас идет зачистка россиян в направлении на Доброполье,

– объяснил Свитан.

К сведению! Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло отметил, что противник пытается инфильтроваться в Покровск группами по 1 – 2 человек. Согласно его оценке, в настоящее время 50% города – это серая зона.

Что происходит возле Покровска: смотрите на карте

Военный эксперт уверен, что СОУ смогут удержать Покровско-Мирноградскую агломерацию, если будут приняты правильные решения со стороны военного командования. К поставленному Путиным дедлайну (15 ноября) Свитан относится скептически, ведь не раз враг уже озвучивал конечные даты для захвата определенных населенных пунктов, однако ему это не удавалось.

"Никакие российские планы, которые они себе рисовали в 2025 году, не будут реализованы. Уже нет возможности у россиян захватить полностью Донецкую область, даже тот же Покровск, Мирноград. Мы будем удерживать этот рубеж", – подытожил Свитан.

Как эксперты комментируют ситуацию относительно Покровска?