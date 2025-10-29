Ситуація ускладнюється: полковник запасу сказав, чи реально вибити росіян з Покровська

Путін поставив перед своєю армією завдання окупувати Покровськ на Донеччині до 15 листопада. Ворог просочується в місто. Заходить він з південного сходу. Протягом декількох тижнів окупанти зайняли населені пункти під Покровськом: Удачне, Котлине.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, додавши, що вздовж залізниці від Котлиного до Покровська трохи південніше росіяни заходять до центру вокзалу. Звідти українські штурмовики та ГУР намагаються вибити ворога, але це, зі слів Світана, не є розв'язанням проблеми.

Які кроки слід зробити СОУ, аби утримати Покровськ?

Ситуація довкола Покровська загострюється. Ворог підкидає туди додаткові сили, здійснює регулярні штурмові дії. Саме на Покровський напрямок сьогодні припадає найбільша їх кількість.

"Росіяни там взяли у напівоточення, як мінімум, а по деяких позиціях вже в оперативне оточення Покровсько-Мирноградську агломерацію. Вони заходять у Мирноград з південного сходу. З півночі намагають протиснутися між ним і Родинським. Тому ситуація серйозна", – наголосив Світан.

Він переконаний, що збільшенням українських військ у Покровську та Мирнограді проблему вже не вирішити, треба проводити військову операцію. Світан зауважив на тому, що слід скерувати туди декілька повноцінних корпусів, залучивши силовиків.

Далі вже або розблоковувати північний бік Мирнограда і Покровська, або південно-західний (брати під контроль Котлине, Удачне). В ситуації, яка склалася, розгортання наших штурмових підрозділів буде оптимальнішим для дій на північній частині. Бо зараз триває зачистка росіян в напрямку на Добропілля,

– пояснив Світан.

До відома! Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло зазначив, що противник намагається інфільтруватися в Покровськ групами по 1 – 2 осіб. Згідно з його оцінкою, нині 50% міста – це сіра зона.

Що відбувається біля Покровська: дивіться на карті

Військовий експерт впевнений, що СОУ зможуть утримати Покровсько-Мирноградську агломерацію, якщо будуть ухвалені правильні рішення з боку військового командування. До поставленого Путіним дедлайну (15 листопада) Світан ставиться скептично, адже не раз ворог вже озвучував кінцеві дати для захоплення певних населених пунктів, однак йому це не вдавалося.

"Ніякі російські плани, які вони собі малювали у 2025 році, не будуть реалізовані. Вже немає можливості у росіян захопити повністю Донецьку область, навіть той же Покровськ, Мирноград. Ми будемо утримувати цей рубіж", – підсумував Світан.

Як експерти коментують ситуацію щодо Покровська?