Військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко розповів в ефірі 24 Каналу, що найважча ситуація склалася на південно-західній та західній ділянках – бої йдуть безпосередньо в Покровську, куди зайшли сотні ворожих військових.
Що робить ворог біля Покровська?
Боротьба з Добропільської сторони йде з військами ворога, які опинилися всередині, і кільце навколо них поступово звужується.
Ворог намагається пробити логістику, але суттєво це йому не вдається. Зі сходу – це Мирноград. Він заходить на околиці, веде там бойові дії. Але місто на сході закриває й прикриває саме Покровськ,
– пояснив Романенко.
Найважча ситуація на південній, південно-західній та західній ділянці навколо Покровська. Бої йдуть навколо залізничного вокзалу та по місту. Туди зайшли вже сотні ворожих військових, і противник намагається посилити штурмові дії.
Четвертий напрямок – західна частина. Ворог просувається на північ, фактично перерізаючи останній логістичний шлях, який забезпечував наших оборонців.
"Відстань невелика. Десь 6 – 7 кілометрів, якщо дивитися на карту, по якій відбувається логістика. Крім того, наші забезпечують логістику важкими дронами. Ситуація навколо Покровсько-Мирноградської агломерації важка, а на окремих ділянках – критична", – підсумував експерт.
Ситуація на Покровському напрямку: дивитись на карті
Що ще відомо про ситуацію на Покровському напрямку?
- Президент Зеленський повідомив, що Покровськ залишається головною ціллю російських сил, і близько 200 окупантів, які проникли в місто, фіксуються та знищуються за допомогою дронів.
- За 28 жовтня зафіксовано 218 бойових зіткнень. На Покровському напрямку українські захисники відбили 79 штурмів ворога в різних районах.
- У Покровську тривають бої в місті: російські війська не контролюють жодного району, а українські захисники активно протистоять окупантам, посиливши оборону додатковими підрозділами.