Військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко розповів в ефірі 24 Каналу, що найважча ситуація склалася на південно-західній та західній ділянках – бої йдуть безпосередньо в Покровську, куди зайшли сотні ворожих військових.

Дивіться також: Путін віддав наказ захопити Покровськ, – The Financial Times

Що робить ворог біля Покровська?

Боротьба з Добропільської сторони йде з військами ворога, які опинилися всередині, і кільце навколо них поступово звужується.

Ворог намагається пробити логістику, але суттєво це йому не вдається. Зі сходу – це Мирноград. Він заходить на околиці, веде там бойові дії. Але місто на сході закриває й прикриває саме Покровськ,

– пояснив Романенко.

Найважча ситуація на південній, південно-західній та західній ділянці навколо Покровська. Бої йдуть навколо залізничного вокзалу та по місту. Туди зайшли вже сотні ворожих військових, і противник намагається посилити штурмові дії.

Четвертий напрямок – західна частина. Ворог просувається на північ, фактично перерізаючи останній логістичний шлях, який забезпечував наших оборонців.

"Відстань невелика. Десь 6 – 7 кілометрів, якщо дивитися на карту, по якій відбувається логістика. Крім того, наші забезпечують логістику важкими дронами. Ситуація навколо Покровсько-Мирноградської агломерації важка, а на окремих ділянках – критична", – підсумував експерт.

Ситуація на Покровському напрямку: дивитись на карті

Що ще відомо про ситуацію на Покровському напрямку?