Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

Потери врага на 21 августа 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Украинские операторы дронов уничтожили российский поезд с топливом на Запорожье, подожгли цистерны с помощью дронов. Этот удар нарушил российское железнодорожное сообщение на оккупированной территории.

В ночь на 19 августа дроны СБУ поразили цели на двух складах боеприпасов россиян. Враг имел серьезные потери в Белокуракино на временно оккупированной Луганщине. Дроны по меньшей мере 7 раз попали по боеприпасам.