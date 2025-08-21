Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Дрони вкотре атакували Новошахтинський НПЗ у Ростовській області Росії

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

Втрати ворога на 21 серпня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Українські оператори дронів знищили російський потяг з паливом на Запоріжжі, підпаливши цистерни за допомогою дронів. Цей удар порушив російське залізничне сполучення на окупованій території.

У ніч проти 19 серпня дрони СБУ уразили цілі на двох складах боєприпасів росіян. Ворог мав серйозні втрати у Білокуракиному на тимчасово окупованій Луганщині. Дрони щонайменше 7 разів влучили по боєприпасах.