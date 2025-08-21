Понад 800 окупантів та ще один танк: втрати ворога на 21 серпня
- Станом на 21 серпня російська армія втратила близько 1 073 530 солдатів, включаючи 830 нових втрат.
- Загальні втрати техніки включають 11 120 танків, десятки тисяч бойових броньованих машин тощо.
Російська армія за час своєї воєнної агресії зазнає втрат на фронті. З початку повномасштабної війни ворожа армія втратила 1 073 530 солдатів.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати ворога на 21 серпня?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:
- Особового складу – близько 1 073 530 (+830) осіб;
- танків – 11 120 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 157 (+5);
- артилерійських систем – 31 789 (+41);
- РСЗВ – 1 471 (+1);
- засобів ППО – 1 209 (+1);
- літаків – 422 (+0);
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 52 469 (+315);
- крилатих ракет – 3 565 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 59 316 (+114);
- спеціальної техніки – 3 944 (+1).
Втрати ворога на 21 серпня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Ворог втрачає техніку на фронті: останні новини
Українські оператори дронів знищили російський потяг з паливом на Запоріжжі, підпаливши цистерни за допомогою дронів. Цей удар порушив російське залізничне сполучення на окупованій території.
У ніч проти 19 серпня дрони СБУ уразили цілі на двох складах боєприпасів росіян. Ворог мав серйозні втрати у Білокуракиному на тимчасово окупованій Луганщині. Дрони щонайменше 7 разів влучили по боєприпасах.
Напередодні в Криму Сили оборони знищили РЛС "Каста-2Е2", яка базувалася в районі Хуторок. Також українські дрони завдали удару по російському танку Т-90M "Прорив", системі БМ-21 "Град" та інших військових об'єктах.