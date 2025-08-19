"Больше нет": на Запорожье могли поразить железнодорожное сообщение оккупантов
- Силы обороны, вероятно, уничтожили российское железнодорожное сообщение через оккупированную часть Запорожской области.
- Операция состоялась между Урожайным и Токмаком, и по словам Петра Андрющенко, ничего живого не осталось.
Российского железнодорожного сообщения через оккупированную часть Запорожской области, по предварительной информации, больше нет. Вероятно, удалось уничтожить грузовой поезд оккупантов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.
Какие последствия удара по железной дороге?
Согласно обнародованной информации, Силы обороны Украины осуществили уникальную операцию, в результате которого уничтожено российское железнодорожное сообщение через территорию временно оккупированной части Запорожской области.
По словам Андрющенко, это произошло в районе между Урожайным и Токмаком.
Уничтожение грузового поезда с цистернами. Ничего живого не осталось. Кто там спрашивал, почему р*сня ночью таскает топливо и машинами? Да вот потому. Чтобы избежать подобных потерь. Не удалось,
– написал он.
Другие подобные атаки
- Недавно атаковали важную железнодорожную станцию "Лиски" в Воронежской области России. В результате удара было нарушено движение железнодорожного транспорта и сорвано снабжение боеприпасов и личного состава оккупационной армии.
- Также в начале августа дроны, вероятно, поразили железную дорогу в Волгоградской области, целью стал важный узел во Фролово. Сообщали, что из-за этого в техническом здании станции вспыхнул пожар, на путях ограничивали движение.
- Кроме того, в конце июля из-за атаки дронов пострадала железнодорожная инфраструктура в Сальске, что в Ростовской области. В ЦПД уточняли, что там расположен логистический хаб для переброски важных грузов на фронт.