Российского железнодорожного сообщения через оккупированную часть Запорожской области, по предварительной информации, больше нет. Вероятно, удалось уничтожить грузовой поезд оккупантов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

Какие последствия удара по железной дороге?

Согласно обнародованной информации, Силы обороны Украины осуществили уникальную операцию, в результате которого уничтожено российское железнодорожное сообщение через территорию временно оккупированной части Запорожской области.

По словам Андрющенко, это произошло в районе между Урожайным и Токмаком.

Уничтожение грузового поезда с цистернами. Ничего живого не осталось. Кто там спрашивал, почему р*сня ночью таскает топливо и машинами? Да вот потому. Чтобы избежать подобных потерь. Не удалось,

– написал он.

Другие подобные атаки