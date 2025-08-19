"Більше немає": на Запоріжжі могли уразити залізничне сполучення окупантів
- Сили оборони, ймовірно, знищили російське залізничне сполучення через окуповану частину Запорізької області.
- Операція відбулася між Урожайним та Токмаком, і за словами Петра Андрющенка, нічого живого не залишилось.
Російського залізничного сполучення через окуповану частину Запорізької області, за попередньою інформацією, більше немає. Ймовірно, вдалося знищити вантажний потяг окупантів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.
Які наслідки удару по залізниці?
Згідно з оприлюдненою інформацією, Сили оборони України здійснили унікальну операцію, внаслідок якого знищено російське залізничне сполучення через територію тимчасово окупованої частини Запорізької області.
За словами Андрющенка, це сталося в районі між Урожайним та Токмаком.
Знищення вантажного потягу з цистернами. Нічого живого не залишилось. Хто там питав, чому р*сня вночі тягає паливо та машинами? Та от тому. Щоб уникнути подібних втрат. Не вдалось,
– написав він.
Інші подібні атаки
- Нещодавно атакували важливу залізничну станцію "Ліски" у Воронезькій області Росії. Унаслідок удару було порушено рух залізничного транспорту та зірвано постачання боєприпасів і особового складу окупаційної армії.
- Також на початку серпня дрони, ймовірно, уразили залізницю у Волгоградській області, ціллю став важливий вузол у Фролово. Повідомляли, що через це у технічній будівлі станції спалахнула пожежа, на коліях обмежували рух.
- Крім того, наприкінці липня через атаку дронів постраждала залізнична інфраструктура у Сальську, що у Ростовській області. У ЦПД уточнювали, що там розташований логістичний хаб для перекидання важливих вантажів на фронт.