Російського залізничного сполучення через окуповану частину Запорізької області, за попередньою інформацією, більше немає. Ймовірно, вдалося знищити вантажний потяг окупантів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.

Які наслідки удару по залізниці?

Згідно з оприлюдненою інформацією, Сили оборони України здійснили унікальну операцію, внаслідок якого знищено російське залізничне сполучення через територію тимчасово окупованої частини Запорізької області.

За словами Андрющенка, це сталося в районі між Урожайним та Токмаком.

Знищення вантажного потягу з цистернами. Нічого живого не залишилось. Хто там питав, чому р*сня вночі тягає паливо та машинами? Та от тому. Щоб уникнути подібних втрат. Не вдалось,

– написав він.

Інші подібні атаки