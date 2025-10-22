Они пытают, я почувствовал все допросы и пытки, – освобожденный из российского плена британец
- Британский военный Шон Пиннер, который воевал на стороне Украины, рассказал о пытках в российском плену,
- Пиннер попал в российский плен в апреле 2022 года вблизи Мариуполя.
Российские оккупанты пытают украинских пленных. Они пытаются выбивать так называемые "признания в преступлениях", чтобы потом их вообще не выпускали.
Об этом 24 Каналу рассказал британский военный, который воевал на стороне Украины и находился в российском плену, Шон Пиннер. Он пробыл в плену оккупантов почти полгода.
Что происходит в российском плену?
Как отметил Пиннер, российский плен – это регулярные пытки. Они делают все, чтобы буквально сломать человека.
Они пытают. И это самое худшее. Там будут бить током, колоть ножом, бить ежедневно, сажать в изолятор, не давать спать, заставлять подписывать признания. Вся эта гадость,
– рассказал Пиннер.
Военный оказался на одном из российских секретных объектов. Его били током, морили голодом, угрожали. Но в тот момент британца хотели также обменять. При этом он побывал на допросах.
Россияне хотят, чтобы вы сказали людям, что вы – "нацист". Если вы хотя бы немного продержитесь, будете терпеть удары, не сломаетесь, то они могут сдаться. Они хотят, чтобы человек подвергся таким пыткам, чтобы в конце концов просто сказала: "Да, я нацист, я наемник, я террорист". Тогда вас не обменяют, отправят в условный ГУЛАГ или застрелят,
– сказал британец.
Как Пиннер попал в плен?
- Шон Пиннер рассказал о том, каким было его 24 февраля 2022 года. На тот момент находился на наблюдательном пункте в 800 метрах от передовой. Это было вблизи Мариуполя.
- В конце концов в апреле 2022 года Пиннер попытался вместе с побратимами вырваться из города. Однако они попали в засаду.