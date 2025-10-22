Вони катують, я відчув усі допити і тортури, – звільнений з російського полону британець
- Британський військовий Шон Піннер, який воював на боці України, розповів про катування в російському полоні,
- Піннер потрапив у російський полон у квітні 2022 року поблизу Маріуполя.
Російські окупанти катують українських полонених. Вони намагаються вибивати так звані "зізнання у злочинах", щоб потім їх взагалі не випускали.
Про це 24 Каналу розповів британський військовий, який воював на боці України та перебував в російському полоні, Шон Піннер. Він пробув в полоні окупантів майже пів року.
До теми Камера смертників, тортури та обмін на Медведчука: відверте інтерв'ю з британцем про жахи російського полону
Що відбувається в російському полоні?
Як наголосив Піннер, російський полон – це регулярні катування. Вони роблять усе, щоб буквально зламати людину.
Вони катують. Я відчув всі допити і тортури. Там битимуть струмом, колотимуть ножем, битимуть щодня, саджатимуть в ізолятор, не даватимуть спати, змушуватимуть підписувати зізнання. Вся ця гидота,
– розповів Піннер.
Військовий опинився на одному з російських секретних об'єктів. Його били струмом, морили голодом, погрожували. Але в ту мить британця хотіли також обміняти. При цьому він побував на допитах.
Росіяни хочуть, щоб ви сказали людям, що ви – "нацист". Якщо ви хоча б трохи протримаєтеся, терпітимете удари, не зламається, то вони можуть здатися. Вони хочуть, щоб людина зазнала таких тортур, щоб зрештою просто сказала: "Так, я нацист, я найманець, я терорист". Тоді вас не обміняють, відправлять до умовного ГУЛАГу або застрелять,
– сказав британець.
Як Піннер потрапив у полон?
- Шон Піннер розповів про те, яким було його 24 лютого 2022 року. На той момент перебував на спостережному пункті за 800 метрів від передової. Це було поблизу Маріуполя.
- Зрештою у квітні 2022 року Піннер спробував разом з побратимами вирватися з міста. Однак вони потрапили у засідку.