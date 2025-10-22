Вони катують, я відчув усі допити і тортури, – звільнений з російського полону британець

Російські окупанти катують українських полонених. Вони намагаються вибивати так звані "зізнання у злочинах", щоб потім їх взагалі не випускали.

Про це 24 Каналу розповів британський військовий, який воював на боці України та перебував в російському полоні, Шон Піннер. Він пробув в полоні окупантів майже пів року.

Що відбувається в російському полоні?

Як наголосив Піннер, російський полон – це регулярні катування. Вони роблять усе, щоб буквально зламати людину.

Вони катують. Я відчув всі допити і тортури. Там битимуть струмом, колотимуть ножем, битимуть щодня, саджатимуть в ізолятор, не даватимуть спати, змушуватимуть підписувати зізнання. Вся ця гидота,

– розповів Піннер.

Військовий опинився на одному з російських секретних об'єктів. Його били струмом, морили голодом, погрожували. Але в ту мить британця хотіли також обміняти. При цьому він побував на допитах.

Росіяни хочуть, щоб ви сказали людям, що ви – "нацист". Якщо ви хоча б трохи протримаєтеся, терпітимете удари, не зламається, то вони можуть здатися. Вони хочуть, щоб людина зазнала таких тортур, щоб зрештою просто сказала: "Так, я нацист, я найманець, я терорист". Тоді вас не обміняють, відправлять до умовного ГУЛАГу або застрелять,

– сказав британець.

Як Піннер потрапив у полон?