В эксклюзивном интервью 24 Каналу бывший военный из Великобритании, освобожден из российского плена Шон Пиннер поделился воспоминаниями, как встретил 24 февраля 2022 года, и деталями того, как попал в российский плен.

Мариуполь в окружении: россияне сделали засаду

Шон Пиннер находился на наблюдательном пункте в 800 метрах от передовой. Две недели готовился к вторжению России. Говорит, что хотя большинство украинцев не верили, что Россия осуществит широкомасштабную вооруженную агрессию, он и его собратья осознавали, что это произойдет.

"Я считал, что если они захватили Крым и вторглись на восток Украины, то, вероятно, сделают это снова. Так и произошло. В четыре утра всё стало понятно – у нас война с русскими", – вспоминает Пиннер.

Он отметил, что в начале апреля находился в 200-километровом окружении вокруг Мариуполя. Уверяет, что никогда бы не сдался, потому что, во-первых, он британец, во-вторых, прожил в этом городе довольно долго и не хотел, чтобы его поймали рашисты. Пиннер попытался вырваться из Мариуполя, но его захватил враг. Ориентировочно за два часа на пути от города, когда он пытался прорваться и добраться до своих.

"Выехали где-то 11 апреля в три часа ночи. Было темно. Мы оборудовали машины, как в "Безумном Максе". Они были бронированные, мы пытались прорваться, но попали в засаду", – озвучил Пиннер.

Бывший пленный вспоминает, что когда его с собратьями атаковали, они вышли из машин и попытаться отойти как можно дальше.

Был хаос. Мы потеряли людей в лесу, разделились. Я помогал одному раненому офицеру, ответственному за транспорт, у которого в ноге был осколок, ему было очень плохо. Но, убедившись, что с ним все в порядке, я пошел искать свой взвод,

– рассказал Пиннер.

Он и его собратья были разбросаны. У Шона Пиннера все еще оставалось при себе его снаряжение. Говорит, что его задача заключалась в том, чтобы добраться до места ориентировочно в 130 километрах от Мариуполя и присоединиться к своему подразделению. Именно в том районе, где он был и где их потерял, его схватил противник.

"Я знал, где нахожусь, ведь жил в Мариуполе. Все, что мне нужно было сделать – это просто идти на запад. Но я буквально наткнулся на позицию, которая была почти в 30 метрах от меня. Там стояли солдаты так называемой "ДНР". Я тогда не знал, что эти сепаратисты были рядом и буквально ждали меня", – озвучил Пиннер.

Они, как вспомнил Пиннер, сделали предупредительный выстрел. К тому времени солнце уже взошло, повсюду были дроны. Бывший британский военный уверен, что тогда сделал правильный выбор и не жалеет о своем решении. Ведь враг находился совсем рядом, и он не смог бы выбраться.

