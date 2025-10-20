Об этом бывший военный из Великобритании, освобожденный из российского плена Шон Пиннер рассказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу, отметив, что 20 лет назад добавил в свою жизнь силовые тренировки, а также прошел обучение в США по выживанию, сопротивлению и побегу, перед тем как отправился во вторую командировку в Боснию в начале 90-х годов.

С какой целью россияне применяют пытки?

Бывший британский военный отметил, что полученные при жизни знания и опыт хорошо его подготовили к новым вызовам. Он рассказал, что самый первый плен самый опасный, ведь непредсказуемость этого момента является основной опасностью.

Говорит, что поскольку немного понимал язык и культуру и знал, кто его враг, то благодаря этому выжил в первый свой плен, а не был просто застрелен или выставлен на показ в видеороликах, в которых показывают казни. По словам Пиннера, на первых этапах многое зависит от удачи, и он убежден, что ему повезло.

"Когда ты в плену, это американские горки. Самый сильный человек поднимается и опускается. А потом тебя морят голодом, который один день делает тебя уставшим, а на следующий – злым. Еда становится товаром. Ты оглядываешься в поисках угрозы. Но мне повезло, что я встретил людей, которые подбадривали меня, когда мне было плохо", – поделился Шон Пиннер.

Он отметил, что в России пытки не применяют в том виде, как это показано в кино. По его словам, россияне используют насилие для того, чтобы заставить пленного признаться в том, чего он никогда не делал, или в том, что он находился в местах, где никогда на самом деле не был.

Пиннер объяснил, что российские оккупанты хотели оправдать свое вторжение, поэтому представляли его наемником, нацистом и террористом, хотя он таким не был. Ведь он никогда не покидал страну, имел легальный статус и служил в армии, поэтому мог с россиянами в плену в определенной степени спорить.

"Я смог настоять на своем и сказать, что на самом деле я морской пехотинец. Я был женат на украинке и жил здесь. Со временем вы понимаете: физическое насилие становится несколько меньше, но потом начинается испытание общественным мнением, тебя забрасывают к российским медиа задолго до того, как ты попадешь в российский суд", – озвучил Пиннер.

Новые правила жизни в плену

Освобожденный из российского плена Шон Пиннер отметил, что надо иметь надежду и никогда не терять ее, стоит продолжать бороться. Однако констатирует, что мало что можно сделать, когда россияне морят голодом, ранят в ногу или бьют током.

Мы быстро поняли, что если им нужно было интервью, а мне, например, хотелось сигарету, я мог ее получить. Я протягиваю руку за бургером, а они снимают меня на видео, типа смотрите, мы даем ему бургер. При этом я выглядел таким худым, даже несмотря на то, что они снимали, как я ем,

– вспоминает Пиннер.

Он рассказал, что те же люди, которые снимали происходящее на камеру, были теми, кто избивал его в секретной тюрьме. Он отметил, что если в плену говорить россиянам что-то, что им не понравится, то они отправляют обратно в такие тюрьмы или фильтрационные лагеря, о месте расположения которых никто не знал. Поэтому, по его словам, приходилось быть очень дипломатичным на камеру.

Говорит, что должен был быть осторожным, подбирать слова, потому что однажды едва не назвал россиян сепаратистами и террористами. Пиннер вспомнил день, когда один из них зашел и позволил ему позвонить домой. Его мама рассказала в разговоре, что связалась с Hostage UK (организация, которая занимается поддержкой семей заложников). После звонка россиянин спросил, кто такие Hostage UK. Пиннер ответил, что не знает.

"Он говорит: они думают, что мы террористы?. А ты же не можешь просто сказать, что в заложниках. Я не военнопленный, меня пытаются обменять. Технически я сейчас заложник. Они спрашивают: они думают, что мы террористы? А что я скажу? То есть, нужно быть более дипломатичным", – объяснил Пиннер.

Он подчеркнул, что в плену пытался наладить контакт с россиянами. В определенный момент они решили, что он для них неинтересен, и перевели в Макеевку. Тогда, по словам Пиннера, его жизнь стала немного легче, его удерживали вместе с другими иностранцами, которые тоже оказались в плену российских оккупантов.

Черный юмор как спасение в нечеловеческих условиях

Человеческая связь в неволе, как отметил Шон Пиннер, играет большую роль. Заметил он и важность черного юмора. Он рассказал, что находился в камере смертников, ведь был приговорен к смертной казни. Однако даже в таких условиях не терял юмора и продолжал шутить.

Он отметил, что социальное взаимодействие между пленными было исключительным, и вспомнил историю и юмор марокканца Брагима, с которым находился в неволе у россиян. Когда их впервые повели принимать душ, то пришлось идти наверх по лестнице, на голову им надели мешки, избили и бросили в помещение, где был душ.

У нас было 15 минут для троих на то, чтобы помыться, а вода едва капала. Потом нас вытащили без полотенца мокрыми, опять надели мешки на голову, бросили вниз по лестнице. Потом избили дубинками, бросили обратно в камеру, и мы сидели задыхаясь. Брагим говорит: "Думаю, что завтра я пропущу душ",

– отметил Пиннер.

Этот юмор, по его словам, был среди пленных даже в секретных тюрьмах, потому что люди не знали, что их ждет дальше. Например, другой пленный Пол Ури не смог выйти на свободу, он был забит до смерти в камере.

